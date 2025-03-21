潑水節｜九龍城潑水節4.11開鑼　新增「消費大抽獎」

▲ 一年一度九龍城潑水節下月11日起一連三日舉行。

【九龍城 / 潑水節 / 消費大抽獎】一年一度九龍城潑水節下月11日起一連三日舉行，將推出多項特色活動，今年新增「消費大抽獎」環節。

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市民只需在4月1日至5月6日於九龍城區商戶單筆消費滿港幣200元，即可在活動網站上載收據，參與大抽獎活動。並可於上述日期在特選商戶消費享受折扣優惠。

－「龍城美食潑水泰繽紛2025」

時間：4月11日至13日

地點：九龍城賈炳達道公園

－「消費大抽獎」

時間：4月1日至5月6日

玩法：在九龍城區商戶單筆消費滿港幣200元，即可在活動網站上載收據，參與大抽獎

「龍城美食潑水泰繽紛2025」推出多項特色活動，包括泰國特色市集、電音x潑水體驗、泰拳表演賽以及泰國特色歌舞表演等。相關活動在九龍城賈炳達道公園舉行，其中4月12日的泰拳表演賽，將有泰拳高手同台競技，市民和遊客更可參與4月12至13日的電音x潑水體驗，以及觀賞地道泰國文化表演，感受節日歡樂氣氛。

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