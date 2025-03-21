  • 22°C
香港時間：2025321日 (五) 18:11

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

潑水節｜九龍城潑水節4.11開鑼　新增「消費大抽獎」

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

一年一度九龍城潑水節下月11日起一連三日舉行。

【九龍城 / 潑水節 / 消費大抽獎】一年一度九龍城潑水節下月11日起一連三日舉行，將推出多項特色活動，今年新增「消費大抽獎」環節。

點擊圖片放大

市民只需在4月1日至5月6日於九龍城區商戶單筆消費滿港幣200元，即可在活動網站上載收據，參與大抽獎活動。並可於上述日期在特選商戶消費享受折扣優惠。

－「龍城美食潑水泰繽紛2025」
時間：4月11日至13日
地點：九龍城賈炳達道公園

－「消費大抽獎」
時間：4月1日至5月6日
玩法：在九龍城區商戶單筆消費滿港幣200元，即可在活動網站上載收據，參與大抽獎

「龍城美食潑水泰繽紛2025」推出多項特色活動，包括泰國特色市集、電音x潑水體驗、泰拳表演賽以及泰國特色歌舞表演等。相關活動在九龍城賈炳達道公園舉行，其中4月12日的泰拳表演賽，將有泰拳高手同台競技，市民和遊客更可參與4月12至13日的電音x潑水體驗，以及觀賞地道泰國文化表演，感受節日歡樂氣氛。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【潑水節】潑水節25歲被捕男子獲保釋　涉向警員及傳媒射水被捕
15:56 2023/04/14
【潑水節】潑水節25歲被捕男子獲保釋　涉向警員及傳媒射水被捕
【潑水襲警】涉九龍城潑水節向警員射水　3男被控襲擊准保釋12月再訊
15:43 2023/10/06
【潑水襲警】涉九龍城潑水節向警員射水　3男被控襲擊准保釋12月再訊
【九龍城潑水節】首度移師公園籃球場舉行　民政專員：已檢討去年不理想事件
16:11 2024/04/06
【九龍城潑水節】首度移師公園籃球場舉行　民政專員：已檢討去年不理想事件

你可能感興趣

【潑水節】潑水節25歲被捕男子獲保釋　涉向警員及傳媒射水被捕
15:56 2023/04/14
【潑水節】潑水節25歲被捕男子獲保釋　涉向警員及傳媒射水被捕
【潑水襲警】涉九龍城潑水節向警員射水　3男被控襲擊准保釋12月再訊
15:43 2023/10/06
【潑水襲警】涉九龍城潑水節向警員射水　3男被控襲擊准保釋12月再訊
【九龍城潑水節】首度移師公園籃球場舉行　民政專員：已檢討去年不理想事件
16:11 2024/04/06
【九龍城潑水節】首度移師公園籃球場舉行　民政專員：已檢討去年不理想事件
表演 泰國 九龍城區 泰拳 市集 九龍城 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用