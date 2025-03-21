潑水節｜九龍城潑水節4.11開鑼新增「消費大抽獎」 頭獎黃金3兩 五獎周杰倫演唱會飛
撰文： 戴朗希
發布時間： 3 小時前
最後更新： 2 小時前
【九龍城 / 潑水節 / 消費大抽獎】一年一度九龍城潑水節下月11日起一連三日舉行，將推出多項特色活動，今年新增「消費大抽獎」環節，頭獎可獲黃金3兩，五獎可得周杰倫演唱會門票。
市民只需在4月1日至5月6日於九龍城區商戶單筆消費滿港幣200元，即可在活動網站上載收據，參與大抽獎活動。並可於上述日期在特選商戶消費享受折扣優惠。
「龍城美食潑水泰繽紛2025」
時間：4月11日至13日
地點：九龍城賈炳達道公園
「消費大抽獎」
時間：4月1日至5月6日
玩法：在九龍城區商戶單筆消費滿港幣200元，即可在活動網站上載收據，參與大抽獎
獎品：
頭獎 黃金3兩
二獎 18KW - 18.9gm 53RD-2.02cts 鑽石項鏈
三獎(2位) Huawei Mate XT 1TB
四獎(3位)oppo find n5 512GB
五獎 周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會》2張
六獎(4位) 雙人來回泰國曼谷機票(大灣區航空)
七獎 中國旅行社-旅遊禮券
八獎 LABUBU限量版公仔
九獎(3位) Primada寶康達快速智能煲PC6500
十獎(3位)Primada寶康達原汁慢磨機PSJ270
十一獎(20位)川味禮物包 價值約$1300
十二獎(3位)泰國曼谷酒店一晚
十三獎(4位)Rogic負離子風筒RH300
十四獎(200位)超市現金劵$500
十五獎(1500位)超市現金劵$100
「龍城美食潑水泰繽紛2025」推出多項特色活動，包括泰國特色市集、電音x潑水體驗、泰拳表演賽以及泰國特色歌舞表演等。相關活動在九龍城賈炳達道公園舉行，其中4月12日的泰拳表演賽，將有泰拳高手同台競技，市民和遊客更可參與4月12至13日的電音x潑水體驗，以及觀賞地道泰國文化表演，感受節日歡樂氣氛。
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