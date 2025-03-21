噪音逼人來｜BBC：噪音是無聲殺手　嚴重損害健康可致糖尿病心臟病

▲ 接觸噪音的時間愈長，聽覺受損的程度愈大，當內耳的聽覺神經細胞受到損害後，便不能再復元。（圖片：iStock）

不是靠嚇，有一個「殺手」總是在我們周遭徘徊，日頭常出沒，夜晚都偶爾現身。它無形無相，人們都不為意它「攞命」之處，這「殺手」會引發心臟病發作、二型糖尿病，甚至有研究將其與認知障礙症聯繫起來。

「殺手」真身是噪音，它對人體的影響遠不止損害聽力。

▲ 噪音除了會損害聽力，還會導致焦慮、睡眠障礙、注意力下降及心血管疾病的風險。（圖片：iStock）

英國廣播公司BBC國際部《LOUD》節目主持人James Gallagher在手腕上戴着一個像厚實的智能手錶的傳感裝置，它能測量心率和皮膚出汗的程度。然後在一分鐘內聆聽5種不同的聲音：孟加拉國達卡的交通噪音、狗叫聲、酒吧狂歡者的聲音、兒童玩耍的聲音，以及睡房窗外傳來的派對音樂聲。

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James覺得最刺耳的聲音，是來自孟加拉國達卡的交通噪音。這個被稱為世界上最嘈雜的城市，令他感覺自己好像被困在一個巨大的、壓力重重的交通擠塞環境中。傳感器捕捉到了他的焦慮：心跳加速、出汗增加。

人體對聲音產生情緒反應

負責是項測試的英國倫敦大學聖喬治學院教授Charlotte Clark分析，以上5種聲音，只有操場上的快樂聲音對身體有鎮靜作用，狗叫聲和鄰居凌晨的派對則引發了負面的反應。

▲ 噪音除了會損害聽力，還會導致焦慮、睡眠障礙、注意力下降及心血管疾病的風險。（圖片：iStock）

Charlotte Clark續說：「這是有很好的證據表明，交通噪音會影響心臟健康。人體對聲音會有情緒反應。聲音由耳朵接收，並傳送到大腦，其中一個區域——杏仁核——負責進行情緒評估。這是身體戰鬥或逃跑反應的一部分，這種反應可以幫助我們快速應對像掠食者衝破灌木叢的聲音等。所以當心跳上升，神經系統開始啟動，人會分泌壓力賀爾蒙。」

▲ 噪音影響心血管時，動脈和血管的內皮細胞的劇烈變化，內皮細胞可能會從健康狀態變成「激活」狀態，並引發炎症。（圖片：iStock）

聲音如何影響身體有4方面：

1. 聲音進入耳朵。

2.由大腦的情緒中心杏仁核檢測。

3.觸發皮質醇和腎上腺素等壓力激素的釋放，活化神經系統。

4.令心跳加速、血壓上升和身體發炎，隨時間日久，心臟病發作、中風和死亡的風險會增加。

入睡後仍接收聲音

這一切在緊急情況下並沒問題，但隨着時間的推移，它會開始造成損害。如果長時間暴露在噪音中，身體一直作出這樣的反應，那麼它會增加患上心臟病、高血壓、中風和二型糖尿病的風險。

▲ 就算在睡覺時，聽覺也在運作。噪音可使大腦中處理情緒反應的核心區域杏仁核激活，引致身體動脈擴張、血壓升高、消化減緩、血液中糖和脂肪增加。（圖片：iStock）

這甚至在我們熟睡時悄無聲息地發生，當人們認為自己已經適應了噪音，例如住在接近機場航綫附近的民居，對噪音早已習以為常，但生物學的解釋卻是另一回事。

Charlotte Clark解說：「你從不會關掉你的耳朵，即使在睡覺時還是在聽。所以這些反應，比如你的心跳上升，都是在睡着時發生的。」

噪音是不受歡迎的聲音。車輛、火車和飛機等交通工具是主要的噪音來源，但人們開心的時候的聲音也會帶來噪音，對一個人來說是愉快的派對，對另一個人來說卻是難以忍受的噪音。

▲ 在2011年世衛正式將噪音列入影響健康的9種環境壓力中。（圖片：iStock）

逾53分貝或損心臟健康

根據世界衛生組織的研究人員Maria Foraster博士的說法，西班牙巴塞隆拿每年僅交通噪音就導致大約300次心臟病發作和30宗死亡。在整個歐洲，噪音每年導致12,000人過早死亡、數百萬人出現嚴重睡眠障礙，嚴重的噪音騷擾還會影響心理健康。

常見的噪音有多大聲？警笛140分貝、電單車100分貝、吸塵機80分貝、一般辦公室60分貝、安靜的圖書館40分貝、滴答滴答的手錶20分貝。學者指，對於心臟健康，關鍵的數字是53分貝。分貝數愈高，健康風險愈大。

▲ 通常設定音量達到70至80分貝即為噪音。正常談話音量在60分貝左右、汽車和貨車的音量約在70至90分貝、警報器和飛機的音量可以高達120分貝或以上。（圖片：iStock）

「這53分貝意味着我們需要處於一個相對安靜的環境中。而這僅僅是白天的情況，睡眠時則需要更低的噪音水平。」

噪音與空氣污染無異

Maria Foraster博士認為，噪音對健康的影響相當於空氣污染，但卻更難以理解。「我們習慣理解化學物質會影響健康，而且它們是有毒的，但要理解像噪音這樣的物理因素，會對我們的健康產生超出聽力的影響，卻並不那麼直觀。」

當中以交通聲對健康的影響最大，因為令許多人都暴露在噪音中。有學者進行了研究，預測市區噪音若減少5%-10%，每年可避免約150人因噪音而過早死亡，但交通聲同時也是上班、購物、帶孩子上學等都是日常城巿面貌的聲音，解決噪音問題，意味着要求人們改變生活方式，這本身也會帶來問題，並非容易朝夕可解決得到。