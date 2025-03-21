  • 22°C
香港時間：2025321日 (五) 18:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

噪音逼人來｜BBC：噪音是無聲殺手　嚴重損害健康可致糖尿病心臟病

健康資訊

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

接觸噪音的時間愈長，聽覺受損的程度愈大，當內耳的聽覺神經細胞受到損害後，便不能再復元。（圖片：iStock）

不是靠嚇，有一個「殺手」總是在我們周遭徘徊，日頭常出沒，夜晚都偶爾現身。它無形無相，人們都不為意它「攞命」之處，這「殺手」會引發心臟病發作、二型糖尿病，甚至有研究將其與認知障礙症聯繫起來。

「殺手」真身是噪音，它對人體的影響遠不止損害聽力。

噪音除了會損害聽力，還會導致焦慮、睡眠障礙、注意力下降及心血管疾病的風險。（圖片：iStock）

英國廣播公司BBC國際部《LOUD》節目主持人James Gallagher在手腕上戴着一個像厚實的智能手錶的傳感裝置，它能測量心率和皮膚出汗的程度。然後在一分鐘內聆聽5種不同的聲音：孟加拉國達卡的交通噪音、狗叫聲、酒吧狂歡者的聲音、兒童玩耍的聲音，以及睡房窗外傳來的派對音樂聲。

點擊圖片放大
+4
+3

James覺得最刺耳的聲音，是來自孟加拉國達卡的交通噪音。這個被稱為世界上最嘈雜的城市，令他感覺自己好像被困在一個巨大的、壓力重重的交通擠塞環境中。傳感器捕捉到了他的焦慮：心跳加速、出汗增加。

人體對聲音產生情緒反應

負責是項測試的英國倫敦大學聖喬治學院教授Charlotte Clark分析，以上5種聲音，只有操場上的快樂聲音對身體有鎮靜作用，狗叫聲和鄰居凌晨的派對則引發了負面的反應。

噪音除了會損害聽力，還會導致焦慮、睡眠障礙、注意力下降及心血管疾病的風險。（圖片：iStock）

Charlotte Clark續說：「這是有很好的證據表明，交通噪音會影響心臟健康。人體對聲音會有情緒反應。聲音由耳朵接收，並傳送到大腦，其中一個區域——杏仁核——負責進行情緒評估。這是身體戰鬥或逃跑反應的一部分，這種反應可以幫助我們快速應對像掠食者衝破灌木叢的聲音等。所以當心跳上升，神經系統開始啟動，人會分泌壓力賀爾蒙。」

噪音影響心血管時，動脈和血管的內皮細胞的劇烈變化，內皮細胞可能會從健康狀態變成「激活」狀態，並引發炎症。（圖片：iStock）

聲音如何影響身體有4方面：
1. 聲音進入耳朵。
2.由大腦的情緒中心杏仁核檢測。
3.觸發皮質醇和腎上腺素等壓力激素的釋放，活化神經系統。
4.令心跳加速、血壓上升和身體發炎，隨時間日久，心臟病發作、中風和死亡的風險會增加。

入睡後仍接收聲音

這一切在緊急情況下並沒問題，但隨着時間的推移，它會開始造成損害。如果長時間暴露在噪音中，身體一直作出這樣的反應，那麼它會增加患上心臟病、高血壓、中風和二型糖尿病的風險。

就算在睡覺時，聽覺也在運作。噪音可使大腦中處理情緒反應的核心區域杏仁核激活，引致身體動脈擴張、血壓升高、消化減緩、血液中糖和脂肪增加。（圖片：iStock）

這甚至在我們熟睡時悄無聲息地發生，當人們認為自己已經適應了噪音，例如住在接近機場航綫附近的民居，對噪音早已習以為常，但生物學的解釋卻是另一回事。

Charlotte Clark解說：「你從不會關掉你的耳朵，即使在睡覺時還是在聽。所以這些反應，比如你的心跳上升，都是在睡着時發生的。」
噪音是不受歡迎的聲音。車輛、火車和飛機等交通工具是主要的噪音來源，但人們開心的時候的聲音也會帶來噪音，對一個人來說是愉快的派對，對另一個人來說卻是難以忍受的噪音。

在2011年世衛正式將噪音列入影響健康的9種環境壓力中。（圖片：iStock）

逾53分貝或損心臟健康

根據世界衛生組織的研究人員Maria Foraster博士的說法，西班牙巴塞隆拿每年僅交通噪音就導致大約300次心臟病發作和30宗死亡。在整個歐洲，噪音每年導致12,000人過早死亡、數百萬人出現嚴重睡眠障礙，嚴重的噪音騷擾還會影響心理健康。

常見的噪音有多大聲？警笛140分貝、電單車100分貝、吸塵機80分貝、一般辦公室60分貝、安靜的圖書館40分貝、滴答滴答的手錶20分貝。學者指，對於心臟健康，關鍵的數字是53分貝。分貝數愈高，健康風險愈大。

通常設定音量達到70至80分貝即為噪音。正常談話音量在60分貝左右、汽車和貨車的音量約在70至90分貝、警報器和飛機的音量可以高達120分貝或以上。（圖片：iStock）

「這53分貝意味着我們需要處於一個相對安靜的環境中。而這僅僅是白天的情況，睡眠時則需要更低的噪音水平。」

噪音與空氣污染無異

Maria Foraster博士認為，噪音對健康的影響相當於空氣污染，但卻更難以理解。「我們習慣理解化學物質會影響健康，而且它們是有毒的，但要理解像噪音這樣的物理因素，會對我們的健康產生超出聽力的影響，卻並不那麼直觀。」

當中以交通聲對健康的影響最大，因為令許多人都暴露在噪音中。有學者進行了研究，預測市區噪音若減少5%-10%，每年可避免約150人因噪音而過早死亡，但交通聲同時也是上班、購物、帶孩子上學等都是日常城巿面貌的聲音，解決噪音問題，意味着要求人們改變生活方式，這本身也會帶來問題，並非容易朝夕可解決得到。

 

相關文章

【噪音問題】環保署動用聲學相機　成功查出日出康城高頻噪音源頭
20:58 2024/03/15
【噪音問題】環保署動用聲學相機　成功查出日出康城高頻噪音源頭
鄰居噪音｜辛苦儲首期置業樓上每日沖廁逾百次　女生忍無可忍登門怒揭真相
10:00 2024/03/02
鄰居噪音｜辛苦儲首期置業樓上每日沖廁逾百次　女生忍無可忍登門怒揭真相
長者危機｜深夜傳敲牆聲　鄰居不堪噪音難眠報警　警員上門意外救老翁一命
10:20 2024/01/11
長者危機｜深夜傳敲牆聲　鄰居不堪噪音難眠報警　警員上門意外救老翁一命

你可能感興趣

【噪音問題】環保署動用聲學相機　成功查出日出康城高頻噪音源頭
20:58 2024/03/15
【噪音問題】環保署動用聲學相機　成功查出日出康城高頻噪音源頭
鄰居噪音｜辛苦儲首期置業樓上每日沖廁逾百次　女生忍無可忍登門怒揭真相
10:00 2024/03/02
鄰居噪音｜辛苦儲首期置業樓上每日沖廁逾百次　女生忍無可忍登門怒揭真相
長者危機｜深夜傳敲牆聲　鄰居不堪噪音難眠報警　警員上門意外救老翁一命
10:20 2024/01/11
長者危機｜深夜傳敲牆聲　鄰居不堪噪音難眠報警　警員上門意外救老翁一命
兒童健康 癌症 英國廣播公司 認知障礙症 壓力 認知障礙 污染 糖尿病 高血壓 心臟病

最高瀏覽

Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用