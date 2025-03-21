復活節好去處｜西九大型戶外咖啡節嘉年華　聯乘東京咖啡節4天限定活動

▲ 西九大型戶外咖啡節嘉年華，聯乘東京咖啡節4天限定活動。

2025年最受矚目的咖啡文化盛事COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK，將帶同首次來港的東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival），於4月18日至 21日在西九文化區藝術公園舉行，打造香港首個以咖啡為主題的大型戶外咖啡節嘉年華！

一連4天的復活節假期，無論是國際知名、風味獨特的精品咖啡品牌，或是一系列風格多元的互動工作坊，逾100個攤檔均能令人樂而忘返。多個生活品味元素將與咖啡帶來不同的碰撞，例如音樂、藝術、健康、美酒佳餚和社交等，展現咖啡與生活品味的獨特結合。當參與者來到 COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK 時，都能自在慢活地感受咖啡的美好及樂趣，無論你是咖啡狂熱愛好者、忙碌的上班族、新手爸媽、毛孩家庭，還是單純熱愛生活的品味玩家，都能在西九這個開放的空間找到屬於自己的放鬆時刻。

主辦方特別夥拍國際知名、首次來港的東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival），攜同10多間日本人氣咖啡品牌參與是次香港咖啡節。日本咖啡文化享譽全球，職人精神、極致品質與創新風格並存，無論是手沖技藝、精品烘焙，還是獨特風味調配，都展現出對咖啡的極致追求。多間知名日本咖啡品牌更是首次登陸香港，帶來最地道的日式咖啡體驗，現場更可與咖啡師近距離交流，感受來自日本的匠心與熱情，咖啡迷絕對不能錯過！

多間本地及大中華地區的知名咖啡品牌亦會雲集，從獨立咖啡店到著名連鎖品牌，甚至台灣及大灣區的特色咖啡店亦特意來港，攜手帶來精湛的咖啡體驗。活動更邀請多位獲獎咖啡師親自坐鎮，無論是經典風味、創意特調，還是精品手沖，每一口都是極致享受，讓咖啡迷盡情探索多元風格，感受極致品味！

▲ 一連4天的復活節假期，無論是國際知名、風味獨特的精品咖啡品牌，或是一系列風格多元的互動工作坊，逾100個攤檔均能令人樂而忘返。

COFFEE HONG KONG 精選亞洲各具特色的咖啡品牌，匯聚成一個充滿互動和活動的咖啡文化平台。參與者可近距離感受來自不同地域的咖啡魅力，與全球咖啡愛好者相遇交流，共同探索咖啡文化的豐富多樣性。主辦方策劃了 50 多場風格多元的工作坊，以咖啡為主導的手沖、拉花、感官體驗、環保藝術、咖啡調酒等主題，讓參與者可參與自己喜愛的活動，與多國咖啡師交流，更可深入地探索咖啡文化的每個細節。

主辦方更聯辦不同的咖啡挑戰賽，讓香港及來自世界各地的咖啡咖啡師，一同在西九文化區的舞台上大放異彩，以啡會友，交流理念並碰撞出更多的火花，共同推動咖啡的多元發展。

咖啡節更打破傳統「日啡」模式，把活動延伸至夜晚，帶來 Coffee & Gin Bar，配合現場音樂表演，讓大眾在西九文化區大草坪繼續 Chill Night，享受都市夜景與户外空間的完美結合，展現 Chill Guy 慢活生活態度，呼應「Chill Beyond Circle 咖啡以外，選擇之內」的核心主題，Chill 住感受生活、細味每一刻，尋找屬於自己的態度，一同沉浸於自由放鬆與愉悅的生活氣息。

COFFEE HONG KONG 與美國藝術家 Phillip Bankss 官方合作，以全球爆紅Memes角色Chill Guy 的生活態度為主題，作為新世代精神領袖以其名言「I’m just a Chill Guy」，鼓勵大家在生活節奏急促的現今社會不忘放慢腳步，走出自己的舒適圈，享受每一刻的輕鬆和隨和的生活方式，探索更多可能性。

凡購買指定通行證入場的持票人士，均可獲得是次香港咖啡節 COFFEE HONG KONG X Chill Guy 為「Chill Beyond Circle」為主題設計的官方限量禮品，及由可持續發展合作夥伴「HOHIILIFE 禾希有物」以咖啡渣製成的 Tasting Mug 試飲杯，讓參加者從品嚐咖啡的瞬間實踐環保，推動資源再生，讓活動更具可持續價值。所有入場登記的朋友更有機會獲得雙人來回日本機票，可親身參加東京咖啡節，踏上品味咖啡的旅途。



COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK

日期：2025 年 4 月 18 日（星期五）至 21 日（星期一）

時間：11am – 8pm

地點：西九文化區藝術公園大草坪

費用：入場需購買門票，詳情請剽官網了解 （工作坊需事前登記）

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