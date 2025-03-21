啟德體育園｜首個美食嘉年華　檔主推「辣肉腸味蛋糕」迎接七欖客

▲ 啟德體育園首日舉行「啟德美食海灣嘉年華」，有28個市集攤檔售賣小食和啤酒。（曾耀輝攝）

啟德體育園首日舉行「啟德美食海灣嘉年華」，有28個市集攤檔售賣小食和啤酒。參展攤檔紛紛推出特色或者期間限定口味，以迎接下周舉行的七人欖球賽，包括意大利香腸Salami 味道的芝士蛋糕和名為「Rugby 7」手工黑啤。有市民認為攤檔定價較貴，估計與嘉年華定位有關。

「啟德美食海灣嘉年華」連續6個星期的週五以及週末，在主場館旁邊的美食海灣舉行，市集開放時間為由中午12時至到晚上8時，主要售賣各地小食，亦有數個手工啤酒檔。市集首個營業日為平日，場地連接海濱，現場人流不算太多，有市民帶着寵物前來。其中有雞蛋仔售$30，定價較高的漢堡包要$138。

檔主預料可以回本

意式雪糕檔主蕭小姐笑言人流較預期多，表示因應啟德體育園舉行多個盛事活動而參展。她透露，由於場地較新，銷售策略「要試下（先知）」，難以估計生意額，現時就預備了兩款新口味，杜拜朱古力以及黑芝麻迎接客人。她對活動抱樂觀看法，料可以回本。不過，她認為貨車落貨不算方便，園區指示不清晰，司機找指示尋找了好一段時間。

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芝士蛋糕檔新口味招徠客人

在荔枝角商場開設實體店舖的李小姐，首次參與大型市集，售賣本地製作芝士蛋糕，擺檔2星期。她看好市集人流，「對七欖有些期望，因為是盛事，而且舉辦多年，多人流匯集。」她同樣以新口味招徠客人，在七欖期間特別推出意大利香腸Salami 味道的芝士蛋糕，希望可吸引外國客人。

現場有數個啤酒攤位，香港啤酒攤位售賣四款本地手工啤酒，品牌經理陳先生透露，因應有數個大型活動將舉行而參加。過往曾經有市集發生停電事件，他表示現場設施不錯，安裝佈置過程順利，沒有發生任何事故。他認為人流比預期多，「希望有賺」。因應七欖，下周會推出特別限定的黑啤「Rugby 7」吸客。

有市民認為定價貴

但有市民認為食物定價較貴，陳小姐表示食物有「少少貴」，她估計與活動定位和迎接遊客有關。她認為地點比較偏遠，指示不太清晰，「落咗三層先搵到地點」。而麥先生就對市集感到非常失望，他有意參加擺檔，今日特意到來參觀，覺得地點距離港鐵站或者巴士站太遠，「（步行）距離15分鐘」，而漢堡包售價過百，認為太貴。陳太就覺得環境不錯，價錢不算太貴，日後就算沒有活動舉行都會再來。

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