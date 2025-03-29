熱心司機｜熱心的士司機欲歸還遺落手機　乘客約交收數度更改地點

▲ 熱心的士司機欲歸還遺落手機，乘客約交收數度更改地點。

【熱心司機 / 的士 / 遺落手機 / 好人好事】不要辜負他人的熱心相助！近日，有的士司機在Threads發帖，指在車內執到乘客遺落的電話，她及時聯繫對方約定時間地點歸還，豈料對方臨近時間卻多次修改地點，司機大呻：「下次不要做好人」。

熱心的士司機｜搭的士不慎遺落銀包 司機見內附地址主動上門歸還

熱心司機｜執到手機欲歸還失主 對方數度改地點

樓主以「好人其實很難做」為題發帖，指日前在的士內執到客人遺落的電話，看到手機熒幕是母女合照，相信對方並不想丟失與孩子的過往相片。

▲ 的士司機執到乘客手機欲歸還，惟對方數度更改交收地點。（取自Threads）

樓主在與對方取得聯繫後，約定在機場交收，她以為乘客打算外出旅行，「冒住抄牌危險」在機場的落客區等待乘客十幾分鐘仍未見對方出現。

而後乘客打電話給樓主表示自己在機場停車場，惟樓主「入唔到」，後改為在荃灣交收，樓主到達指定地點後等到下午1時，接到對方打來的電話，詢問「我個電話一家係邊呀」。

熱心司機｜司機大呻：下次不要做好人！

隨後，樓主無奈又從瑪嘉烈醫院趕往荃灣老圍將手機交給失主，她不滿表示「搞到一日都做唔到生意」，而對方「佢都識做，俾咗六十大元氣錢我」；樓主不滿表示「我真係好討厭約人咗改又改，仲要似我欠咗佢咁」。

事後，樓主表示「我只係唔想人哋冇咗啲資料」，更大呻如有下「不要做好人，扔咗郵箱好過」，不過，相信這只是樓主一時氣話。

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熱心司機｜網民齊讚司機：太好人啦！

網民了解事情原委後，紛紛稱讚的士司機熱心，又批評乘客數度修改時間地點「不厚道」，「感覺失主好無禮貌」、「（失主）唔識人情世故」、「你太好人啦」、「咁無品，將心比心，自己大意麻煩到人」、「只係你做得太好，太會為人著想，好人有好報」；還有人建議下次遇到此類事情，未免影相做生意，可以直接交至警署。

有網民表示「不要因為依啲XX而改變自己善良嘅心，做好事福係積落自己到」，樓主認同，並表示「會繼續做一個好司機，繼續服務社會，祝大家身體健康！」

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