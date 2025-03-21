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新手媽媽｜麥明詩榮升媽咪晒一家三口合照　與盛勁為手拖手報喜：爸媽會與你一起成長

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 16 分鐘前

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麥明詩盛勁為榮升父母，二人於IG晒「一家三口」合照。

【麥明詩/盛勁為/新手媽媽】恭喜！恭喜！現年33歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）榮升為人母！今日（3月21日），麥明詩於IG上公佈喜訊，並分享兩張照片並配文道：「爸媽會與你一起成長，願你堅強勇敢，面對風雨、擁抱陽光。」

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麥明詩生B｜未有透露寶寶性別

其中一張照片為一家三口的合影，但麥明詩特意遮住了寶寶的樣子，並未透露寶寶的性別。另外一張照片中，盛勁為（Keith）牽著麥明詩的手，盛勁為拿著BB籃，一家三口步出醫院，畫面溫馨。

麥明詩去年3月與機師盛勁為結婚，6月去馬爾代夫度蜜月即「造人成功」。「十優港姐」麥明詩自懷孕後都備受關注，身形嬌小的她佗住巨肚出席不少活動，雖然不少照片面露倦容，但仍相當有活力，而且愈佗愈靚，一點都沒有受到佗B影響而皮膚變差。

今年1月，為迎接新生命降臨，準爸爸盛勁為於外傭招聘網發帖文聘請女傭，為湊B做足準備，而盛勁為更親自回覆有興趣者的留言。

盛勁為列出對應徵者的要求，包括具照顧初生嬰兒經驗、合約期至少兩年、周六休假以及有團體合作精神。他更曝光住址為大角咀，住所單位面積為900多呎，當中受聘外傭可擁獨立房間，盛生這位僱主更以「隨和與靈活變通」來形容自己，

麥明詩跟盛勁為成為新手爸媽。（取自instagram）

麥明詩生B｜十優港姐女拔畢業

麥明詩中學畢業於名校拔萃女書院，當年會考考獲十優佳績，之後在英國劍橋大學法律系以二級榮譽畢業，而且又是香港小姐冠軍，真正美貌與智慧並重。麥明詩的媽媽麥何小娟為社會福利署中央輔導醫療科職業治療師，而爸爸是聖公會林護紀念中學前副校長麥卓生。

相反，麥明詩的老公盛勁為童年時一家六口住公屋，小學靠書簿津貼讀書，中學派位入讀屯門區內名校保良局董玉娣中學，憑住努力考入港大經濟金融系，靠半工讀和助學金交學費。

直到大學三年級那年，當時一班港龍機師到港大演講，盛勁為認為自己性格冷靜及喜歡挑戰性工作，故下定決心投考機師。不過足足考了3次才成功。但到疫情期間港龍航空倒閉，盛勁為加入失業大軍，期間轉行任職保險，直到疫情完結，航空交通回復正常，盛勁為重返機師行業至今。

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