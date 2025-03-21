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餐廳情報｜牛繁逆市進駐港島 推限定十勝和牛套餐

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「B5最強之燒肉套餐」有齊十勝和牛肩胛、後腿和伊比利亞黑毛豬肋條，可適餐牌中最為豐盛的套餐。(傅承嘉攝)

一個人都可以盡慶食燒肉！東京人氣過江龍燒肉店「牛繁」近月於港島東開設分店，提供逾15款一人燒肉套餐供食客選擇。新店更限定推出北海道十勝和牛及伊比利亞黑毛豬系列，讓食客感到大滿足！

滿足食肉獸需求

到位於康怡的新店用餐，當然要一嘗北海道十勝和牛及伊比利亞黑毛豬系列限定餐點，雪花肉紋均勻的十勝和牛有牛肩胛、牛後腿及牛西冷3種部位供食客選擇，同系列的伊比利亞黑毛豬則有豬肋條部位。

配菜十勝和牛釀白菌經燒製後，肉汁四溢且菇味濃郁。(傅承嘉攝)

牛繁為滿足「食肉獸」需求，特意增設有齊十勝和牛肩胛、後腿和伊比利亞黑毛豬肋條的「B5最強之燒肉套餐」，可謂餐牌上最為豐盛的套餐。另外，燒肉單品更有秘製角切十勝和牛粒及壺漬十勝和牛牛肋條兩款和牛肉品。秘製角切十勝和牛粒每粒都經過精細切割，並由蒜粒、特製燒肉汁醃製，保留爽口且香口的風味。

壺漬十勝和牛牛肋條經獨特的壺漬技術醃製，鮮嫩爽口又多汁。(傅承嘉攝)

壺漬十勝和牛牛肋條是多款和牛肉品中令人最為驚喜的一項單品，全因牛肋條經過獨特的壺漬技術醃製，鮮嫩爽口又多汁，搭配清新香口的香蔥，每一口都齒頰留香，讓食客感受和牛的極致滋味。

空運日本醬汁到港

醬汁配搭是燒肉的精髓，店家堅持空運東京總店用心調配的醬汁到港，將日本總店的燒肉風味帶予香港食客，享用每一口燒肉時，都能夠配搭適合自己口味的醬料，當中秘製燒汁、鹽醬、味噌醬及柚子胡椒醬4款醬汁於總店人手製作，非常認真。

薄切牛舌爽口彈牙，蘸鹽後配上青蔥食，最為香口。(傅承嘉攝)

秘製燒汁能夠帶出食材的鮮味，讓每一口燒肉都更加美味；鹽醬使用天然岩鹽製成，特別適合配搭牛舌食用，帶來絕佳風味；味噌醬帶有濃郁的香甜風味，適合配搭豚肉；柚子胡椒醬為牛繁獨有的美味，選用日本原產的辣椒與未發酵的柚子混合而成，擁有獨特的風味，特別適合配搭雞肉和豚肉，清新口味有助減輕油膩感。

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無煙燒肉不沾油煙

牛繁康怡店及其他分店均採用一致的設計風格，以清新簡約的日系裝潢，灰色調配搭木質桌椅為主，營造出舒適的用餐氛圍。店內採用最新無煙技術，配搭日式燒烤爐及抽風系統，食客不論是品嘗燒肉或是離開的時候，衣物都不會沾染油煙味。店內設有一人卡位，每個座位之間都有木製間板，讓食客在極具隱私度的空間體驗一人的燒肉時刻。餐廳亦同時設有2人及4人座位，以迎合不同人數的食客。

雞三角為軟骨部位，入口爽脆。(傅承嘉攝)

店家亦特別為區內上班族及居民提供價格親民的午市限定一人燒肉套餐（$78起），逢星期一至五供應，每款套餐均包括肉類、白飯、泡菜或和風前菜，以及味噌湯，並設有150g或250g的選擇，照顧不同食客的食量需要，為下午餘下的工作「叉足電」！另有兩款超值下午餐一人燒肉套餐（$58起），食客更可在悠閒的午後享受燒肉滋味。想要輕食選擇，餐廳亦提供番茄牛肉醬飯套餐（$36），下午茶餐更附送冰凍日式烏龍茶或熱玄米茶，價格頗為相宜。

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牛繁康怡店
營業時間︰星期一至四11:30am - 9:45pm、星期五至日11:30am - 10:15pm 
地址︰太古康山道1-2號康怡廣場南座3樓L302號舖 
電話︰21274365 

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