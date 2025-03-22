圖書開倉｜兒童圖書開倉價補充練習$20起　英文圖書小說5折＋益智遊戲7折起＋送小禮物

【圖書特價/益智遊戲特價/圖書開倉】兒童圖書開倉大減價來了！荔枝角有兒童圖書展舉辦開倉大減價，現場的圖書多達數百款起，包括英文圖書、小說、兒童圖書、桌上遊戲等，低至$20起發售。此外，凡購物滿指定金額，更會獲得一份小禮物！爸爸、媽媽們，是時候帶上行李箱與小朋友一起去掃貨了！

最新影片推介︰

兒童圖書開倉｜即日起至3月25日進行開倉大減價

日前，「一本 My Book One」於Facebook發佈影片，指由即日起至3月25日、每日的早上11時至晚上8時正，會於荔枝角進行開倉大減價。場內銷售的圖書種類繁多，全部都以優惠價售賣，其中更涵蓋了益智遊戲。

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兒童圖書展開倉大減價｜折實價滿$138送小禮物

當中學生的補充練習低至$20起、兒童圖書及小說低至$30起、英文圖書、英文小說及英文套裝一律5折、培樂多及大富翁遊戲亦有低至7折起。書展更提供一個小驚喜給顧客，現凡購買折實價滿$138，便會送贈一份小禮物，根據影片中可見，主播手持的小禮物有The Little Pony彩虹馬公仔、Marvel玩具等，非常吸引！可以學習的同時，更可以有免費玩樂的機會。

兒童圖書展開倉大減價｜開倉時間及詳情

日期：即日起至3月25日

時間：11:00-20:00

地址：荔枝角青山道489-491號香港工業中心A座11樓4室，位於港鐵荔枝角站C出口，然後步行約1分鐘。

同場加映LDK評測12款行李箱：



























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