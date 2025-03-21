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大動脈血管撕裂丨63歲吳毅將大動脈血管撕裂險癱　病發前曾忽略1症狀憂港姐太太照顧下半生

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【御用惡人／吳毅將／大動脈血管撕裂】過去常演惡人奸角角色、現年63歲的吳毅將，近日接受網台訪問時自爆多年前曾有大動脈血管撕裂險癱的經歷，更指當時最憂心並非死，而是會成為太太唐麗球的負累。至於發病原因，他則透露可能與年青時1個生活習慣有關。

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大動脈血管撕裂丨腰酸背痛是警號

吳毅將日前接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，回憶多年前大動脈血管撕裂發病前，其實身體曾出現1種症狀，不過當時自己並沒太在意:

嗰陣有段時間，因為我經常做運動，點解我行10分鐘都會腰酸背痛呢？之前什麼都不知，後來檢查發現有半個腎有陰影，原來血到不了腎。因為大動脈旁邊生了一條血管，條血管越來越脹，就吸收咗血，冇去到個腎度。

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大動脈血管撕裂丨疑1生活習慣肇禍

至於為何有大動脈血管突然撕裂? 吳毅將表示當時醫生向他解釋有許多原因可導致，包括工作壓力、飲食、年紀、煙酒，甚至運動過量等。吳毅將指年輕時曾經非常沉迷健身，可以每天逗留健身室3至4小時:

後生嗰時練得好狼，可能因為這個原因，當然仲有飲酒啦，嗰陣又食煙，又要日夜捱夜拍戲，好多嘢影響到我。

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大動脈血管撕裂丨三成機會癱瘓

吳毅將表示當時醫生建議他進行手術，但同時向他表示他有三成機會癱瘓甚至死亡，令他當下十分擔憂，最主要是因為怕成為太太唐麗球負累:

佢話有三成機會可能會癱、可能會死。我話如果我癱，你哋真係唔好救我，我不如走喇！生人都好過啲，傷心吓就算，如果我癱咗，佢（唐麗球）佢一世都陪住我呢，都唔知要服侍我到幾時，大家都辛苦。

慶幸手術後，吳毅將康復十分順利，僅需服食降血壓藥，他自此亦改變飲食習慣，不吃太多肉類，連演戲及運動都要避免太出力。

大動脈血管撕裂丨3大高危因素

心臟科專科醫生高耀鈞接受TOPick訪問時，解構大動脈撕裂的3大高危因素，又指如果無故出現胸痛或背痛的徵狀，便應盡快求醫。

高耀鈞就表示，大動脈撕裂的成因包括血管壁變弱、壓力太大，或受先天性疾病影響導致血管較為脆弱。

他亦指出，以下3類因素有較大機會導致大動脈撕裂：

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  • 吸煙；
  • 長期高血壓且未能控制；
  • 先天性疾病導致身體結締組織較常人脆弱，如「馬凡氏綜合症」。

高耀鈞提到，大動脈撕裂本身較難診斷，要依靠電腦掃描等檢查來分辨，但由於血管有許多神經線，因此撕裂時會造成劇痛，通常痛楚會從胸口一路蔓延至背部；不過亦有部分患者只會感到胸口或背部疼痛。

大動脈血管撕裂丨死亡率高

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時曾表示，「大動脈破裂」是死亡率十分高的急性心臟病。其症狀與其他心臟病發的症狀十分相似。大動脈剝離的最典型症狀是劇烈胸痛，患者會感覺到有一股力道向上撕扯胸腔。

他續指，血壓高會加速血管老化，破壞血管結構，增加主動脈受傷撕裂的機會。當高血壓病者受到突如其來的刺激時，血管內膜有機會撕裂，令血液湧入內膜中的裂孔，進入血管壁，並將血管內膜和中層撕開，造成「大動脈剝離」。此外，先天性心臟病患者的主動脈管壁較脆弱，若大動脈破裂，會造成嚴重內出血，死亡率極高。

大動脈血管撕裂丨4類高危人士

急症科專科醫生司徒敬豪早前接受訪問時指，一旦發生大動脈撕裂，24小時內未獲處理即會致命，上年紀男性如突然覺得腰、臀或胃劇痛，有可能出現血管爆裂的徵兆，應盡快求醫。另外符合以下條件者亦屬高危，建議上年紀男性每年做身體檢查，監察血管有否出現阻塞，及早發現以免出現爆血管情況：

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