交通違例｜警方推大型交通執法行動　不定時不定點打擊亂過馬路等交通違例行為

▲ 警方會在下星期起在全港進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動。（曾秋文攝）

警方打擊不專注駕駛行為及行人違例事項，交通總部將於下星期展開名為「亮景」及「同行者」的全港性交通違例專題執法行動。

交通總部警司（行政）黎小慧今日（21日）表示，2024年香港發生18355宗有人受傷的交通意外，涉及23659人，大部份屬輕傷；涉及致命及嚴重受傷的共884人，較2023年1189人下降26%，死亡人數2024年是88人，比2023年96人下降8%，而2024年42名行人在交通意外中死亡，較2023年62人下降32%。

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警方本月10至14日進行宣傳教育活動，與5大總區、道路安全議會和交通安全隊到全港50多個地點高調宣傳，提高市民守法和道路安全意識。

警方亦會在下星期起在全港進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，配合便裝人員打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路、沒使用行人過路設施等違規事項，行動將高調和持續進行。

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