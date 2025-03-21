流感疫苗2025｜今年度已打206萬劑流感疫苗創新高　醫生籲早接種可降重症風險

【流感疫苗／疫苗接種計劃2025／衞生署】衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）今日（21日）公布，今年度接種疫苗數量逾200萬劑，較上一流感疫苗接種季度同期增加約12.1%，創下歷史新高。科學委員會呼籲接種疫苗可大大降低重症風險，降低高危群組死亡率。

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流感疫苗2025｜接種疫苗劑量創歷史新高

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）今日（21日）公布，截至2024年3月16日，2024/25年度各項流感疫苗接種計劃已接種約206萬劑疫苗，較上一流感疫苗接種季度同期的約187萬劑增加約12.1%，並創下歷史新高。

此外，2025/26年度流感季節可使用各種在本地註冊的四價和三價季節性流感疫苗，包括滅活流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗及重組流感疫苗。其採用的疫苗組合，應與世界衞生組織就2025/26年度北半球流感季節建議的疫苗組合相符。

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流感疫苗2025｜優先接種群組維持不變

科學委員會建議，2025/26年度流感季節的優先接種群組將繼續沿用2024/25年度的建議，包括：

醫護人員

50歲或以上人士

孕婦

居於護理院舍的人士

有長期健康問題的人士

年齡介乎6個月至未滿18歲的兒童及青少年

家禽業從業員

從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

流感疫苗2025｜儘早接種疫苗可有效預防重症

衞生防護中心總監徐樂堅表示，接種季節性流感疫苗對預防重症和死亡的重要作用。根據分析數據顯示，未接種本季流感疫苗的兒童出現嚴重流感併發症的比率，是已接種疫苗兒童的約4倍；而在護理院舍中，未接種疫苗的65歲或以上長者出現流感重症，包括死亡病例的比率，是已接種疫苗長者的2.3倍。

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