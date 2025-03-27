深圳植牙深受港人歡迎　勿因貪平因小失大　愛康健受港監管具質素保證　價錢合理服務優越

愈來愈多港人習慣北上消費，除了大型超級市場及各式「打卡」餐廳成為焦點外，深圳睇牙同樣以性價比高而吸引不少捧場客。最大原因是香港睇牙除了價格較高昂外，預約週未睇牙需要輪半個月以上時間。目前，內地已有9間醫療機構能使用長者醫療券，進一步推動了這股「北上睇牙」的熱潮。

深圳睇牙與餐廳「打卡」不盡相同，除了講求價廉物美外，前者更必須從牙醫質素、醫療設備、集團規模、跟進服務以至口碑等多重因素作出考慮。

市民切勿因「貪平」而誤信水準不足的牙科診所，未能根治牙患尚算事小，若令情況惡化甚或引致口腔發炎便「手尾長」，往往需要花上更長時間及更多金錢方能治癒，期間還有很大機會飽受牙痛折磨，絕對是多重損失。

▲ 愈來愈多港人習慣去深圳睇牙，當中以植牙特別受歡迎，惟其療程一般較長，宜慎選具信譽的牙科機構。

香港植牙價格高昂 深圳植牙更具優勢

以植牙為例，香港普遍種植牙收費約$17,000-$35,000/顆，超高端種植釘甚至可高達$80,000/顆。這對於普通家庭來說，無疑是一筆巨大的開銷，部分缺牙人士會改做活動假牙和牙橋。

而在深圳，植牙價格一般約為香港的3-4折左右，約¥4,500-¥13,000/顆。這意味著，在香港做一顆植牙的費用，在深圳可以做2-3顆，甚至更多！更重要的是，深圳的牙科醫療水平也在不斷提升，許多牙科機構引進了先進的設備和技術，聘請了經驗豐富的牙醫，可以為患者提供與香港相媲美的醫療服務。因此，對於追求高性價比的香港市民來說，北上深圳植牙無疑也是一個明智的選擇。

收費特低有古怪 小心「偷雞唔到蝕把米」

經調查發現，個別深圳牙科中心標榜收費特低，種植牙低至¥980-¥1980/顆，換算港幣只需$1,060起。然而，只要細心留意時事及社交媒體，不難發現這些特低價牙科中心時有植牙效果欠佳的個案出現，令苦主牙痛又肉痛，要找其他牙醫接手跟進亦是狼狽萬分。就今年2月國內連鎖牙科診所福斯曼突然倒閉一事借鑑，慎選兼具信譽、規模與實力的牙科機構尤其重要。

精明之選：深圳可靠牙科 醫療券加持更安心

面對眾多深圳牙科機構，如何選擇才能安心又放心？除了要考量牙醫資歷、設備先進程度和診所口碑外，更可鎖定能使用醫療券的8間指定機構，這些機構需符合香港政府醫療券計劃的要求，間接受到監管，萬一不幸遇上醫療糾紛，亦可通過既定的投訴制度進行申訴，保障自身權益。

▲ 深圳及廣東省可使用醫療券的指定牙科機構。

▲ 現時深圳市內有五間牙科服務機構獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，有醫療券加持質量有保證。

這些指定機構的醫療質量與香港相約，但價格卻更具競爭力，普遍僅為香港的3-5折左右，收費更為合理透明。

65歲以上長者更可申請醫健通的「跨境健康紀錄」，授權以上9間深圳牙科機構查閱過去3年在香港的醫療紀錄，讓醫生更全面地了解的牙齒狀況和病史，從而制定更精準及安全的治療方案。市民可透過醫健通eHealth App提出申請，詳情可瀏覽醫健通網站。

▲ 愛康健是廣為港人熟知的深圳牙科機構，位於羅湖口岸旁的深圳愛康健口腔醫院不但接受醫療券，更可享用醫健通「跨境健康紀錄」服務，治療更有保障。

羅湖口岸深圳愛康健口腔醫院 3分鐘即達

對於許多考慮北上睇牙的香港市民來說，交通便利性是重要的考量因素。以坐落在羅湖區的深圳愛康健口腔醫院為例，港人由羅湖口岸通關後，直行3分鐘即可到達，省時省力，大大提升了就診的便利性。愛康健齒科作為廣為香港人所知的深圳牙科機構，已服務香港市民30年，已服務香港市民100萬人次，積累了良好的口碑和信譽，深受香港市民信賴。其專業的醫療團隊由香港及內地資深牙醫組成，引進國際先進的醫療設備，提供多語種貼心服務，多年來獲港人讚好。

● 深圳愛康健口腔醫院熱線電話：(852) 6933 8128

● 官方網頁：https://ckjhk.com/

▲ 鄰近羅湖口岸的深圳愛康健口腔醫院，門外清晰貼出「香港長者醫療券」的標誌，醫療質素具保證。

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（特約）