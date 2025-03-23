財爺網誌｜陳茂波訪泡泡瑪特「取經」　指成功經營文創類IP產品須具三關鍵元素

▲ 陳茂波訪泡泡瑪特。（陳茂波圖片）

正在北京訪問的財政司司長陳茂波昨日到訪潮流文化創意企業泡泡瑪特（POP MART），考察文創類IP產品孵化，及了解該企業豐富的IP產品管理和營銷經驗。

他今日在其網誌分享，要成功經營這些文創類IP產品，必須具備幾個關鍵元素，包括：(一) 產品與客戶間的感知以至思想交流；(二) 產品能為客戶帶來不同面向的體驗；及(三) 產品有不斷變化、迭代以至革新的潛力。陳指，「一些IP產品的熱賣，除了是滿足消費者的實際消費需求，亦是看準了消費者格外重視的購買樂趣和過程體驗。」

陳茂波續指，香港在發展文創產業上擁有許多獨特優勢。中西文化薈萃、多元包容的創作空間以外，香港的創作人同時了解內地市場，亦有前沿的國際視野，能創造出引發大眾共鳴的內容和角色。他歡迎更多文創企業，善用香港這個聯通內外的國際平台在資金、人才、訊息、國際化和專業服務等各方面的優勢，發展國際業務。

訪智慧互通 引述負責人：正籌備在港上市

▲ 陳茂波與智慧互通主要負責人和科研團隊交流。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波又到訪北京一家專注於高精度人工智能產品研發應用的企業智慧互通（AICT），並觀看其最新科技產品。負責人向陳茂波透露，除了正計劃在香港設立國際業務總部和全球研發中心外，亦正籌備在香港上市，進一步把業務拓展至全球其他市場。

陳茂波今日會出席中國發展高層論壇，並在論壇的專題研討會上發言。

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