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中國發展高層論壇｜陳茂波：會繼續努力提升香港金融市場的廣度、深度和效率

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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陳茂波在「改革激發增長新動能專題研討會」上作主題發言。（政府新聞處圖片）

中國發展高層論壇今日在京舉行，財政司司司長陳茂波出席「改革激發增長新動能專題研討會」並發表主題發言，談及香港經濟發展工作重點，涵蓋三方面：內聯外通、金融賦能、科創領航。

陳茂波：會聯動更多內地省市出海招商引資

內聯外通方面，陳茂波提到，過去一年，香港再度獲評為全球最自由的經濟體、全球三甲的國際金融中心之一，國際競爭力也躍升至全球第五。在香港營運地區總部和辦事處等的境外公司數目亦創新高，充分反映香港作為開拓內地以至亞洲市場的平台的巨大吸引力。陳表示，在國家積極提升對外貿易動能之際，香港會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，同時聯動更多內地省市共同出海招商引資。

金融賦能方面，陳茂波指出， 當前科技發展、應對氣候變化等都需要龐大的資金投入。香港擁有全鏈條的籌融資市場和高水平金融服務體系，能夠滿足在不同發展階段的全球企業和項目的不同需求。「最近的數據顯示，香港金融市場的活力正在不斷增強，國際投資者的信心也進一步提升。」陳表示，會繼續努力提升香港金融市場的廣度、深度和效率，鼓勵更多新產品上市、開拓新市場、吸引新資金，並加強推動全球企業、項目與資金的對接，讓金融和實體產業相互促進、共同發展。

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信港可成為AI產業國際交流協作匯聚地

至於科創發展，陳茂波指出，香港創科生態圈正日益蓬勃發展，在人工智能、大數據、生物科技、金融科技、新能源、新材料等領域優勢突出。他相信，憑藉香港的創科優勢、國際資金、數據和人才的匯聚，以及粵港澳大灣區兄弟城市的創新能力、產業縱深和應用場景廣闊等優越條件，香港可以成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。陳表示，正透過構建「耐心資本」生態支持創科發展，包括通過香港投資管理有限公司引導和槓桿市場資金投早、投小、投長期、投硬科技，培育未來發展的動能和構建蓬勃的未來產業群。

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