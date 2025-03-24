珍惜當下｜溫拿成員豪宅曝光　太太患骨癌險死奇蹟康復　陳友歷生死浪子回頭：把握當下

【陳友／譚詠麟／溫拿／骨癌】溫拿樂隊成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強幾人近年不時聚首更新近況，近日幾人於鼓手陳友家中再度飯敍，溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）於社交網站分享合照，曝光了陳友豪宅內部環境。而陳友早前曾指，妻子數年前罹患骨癌險死，之後奇蹟康復，在經歷生死後對人生有了不同的看法，決意要把握當下、珍惜與太太相處的時光。

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邱子傑（Jeffery）日前於社交媒體「小紅書」分享溫拿聚會合照，並留言指「陳友私房菜」，相中可見譚詠麟及鍾鎮濤（阿B）及陳友等人皆有到場，只見陳友家中雲石桌上擺有美酒和熱茶，背後掛有多幅美畫，裝修精美、地方闊落，一直有傳生病的譚詠麟與鍾鎮濤手執麥克風，似乎正在開心唱K，看上去精神不俗，現場氣氛非常熱絡。

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珍惜當下｜為工作與妻兒分隔異地20年

72歲溫拿樂隊鼓手陳友，於1986年與張堅庭開設「二友電影公司」，主力拍攝中小成本的中產喜劇，代表作包括《表姐，妳好嘢！》、《一屋兩妻》系列等，其中《表錯七日情》更成了香港電影史上賣座電影之一。

近年鮮少公開露面的他，去年為音樂劇《娛樂圈夫人》宣傳時，於《修哥萬花筒》揭露2013年妻子Pauline罹患骨癌險死的經歷。陳友表示，年青時他的太太與兒子移民美國，自己獨留港發展；90年代更為了打拼事業於是北上，致長期與太太異地分隔，不知不覺便各自生活了20年。

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珍惜當下｜妻子按摩斷骨揭患惡癌 醫生判斷生命陷倒數

2013年Pauline因腳痛接受腳底按摩，未料竟被按斷兩根骨頭，最初醫生一度誤判為「肝臟5cm惡性腫瘤晚期」，認為她僅剩數周至3個月生命，直面生死關頭，陳友才驚覺原來已經錯失了倆口許多相處的時光，亦辜負了等了自己多年的太太：

我哋咪一路各有各過自己生活，直到佢病咗，醫生話佢得番幾個月命....望住默默等咗你40年嘅女人，突然發覺佢要死，嗰種難過令我改變好多。

陳友於妻子抗癌期間，明白到過去追求的名利其實不是真的如此重要，亦學懂了把握當下、更珍惜與太太相處的時光，毅然辭工陪伴並創作音樂劇《娛樂圈夫人》，以自身故事反思名利虛妄：「半生追逐成就，卻險失去最重要的人。」

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珍惜當下｜妻子經治療奇跡康復 工作狂男人浪子回頭：把握當下

幸運經過檢查後，Pauline最終確診為血癌相關疾病，醫師改以標靶藥物治療，成功擊退癌細胞、奇蹟康復。陳友坦言，太太患病期間因骨質脆弱「連擁抱都怕弄痛她」，夫妻更因此長居美國接受治療，中斷20年異地分居生活。

事後陳友對太太奇跡康復感到非常感恩，決定要向外界分享這「神蹟」，因此去年12月創作出舞台劇《娛樂圈夫人》，Pauline去年更罕現身舞台謝幕，夫妻相擁落淚畫面感動全場。

骨癌症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

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資料來源：小紅書@Jeffery Yau 邱子傑、修哥萬花筒

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