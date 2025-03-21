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金秀賢金賽綸丨金秀賢主演Disney+韓劇《山寨人生》暫緩播映　受醜聞連累恐賠天價違約金

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撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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金秀賢主演Disney+韓劇暫緩播映。

【金秀賢/金賽綸/韓國/Disney+】韓星金秀賢醜聞纏身，被爆跟已故女星金賽綸交往時對方尚未成年，由於金秀賢回應時言詞前後反覆，金秀賢被批大話連篇，形象大破產的金秀賢工作亦受影響。

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金秀賢醜聞丨傳金秀賢跟劇組賠罪

金秀賢主演的Disney+韓劇《山寨人生》原定4月播映，Disney+於今日（3月21日）宣布該劇暫緩上架，Disney+向韓國媒體稱：「經過謹慎的討論後，已決定擱置《山寨人生》的公開計劃。」

有報導指該劇集尚未拍畢，本月13日爆出醜聞的金秀賢逐一跟劇組人員賠罪。

金秀賢主演的韓劇《山寨人生》。（取自 Disneypluskr IG）

金秀賢醜聞丨投資600億韓元

Disney+韓劇《山寨人生》講述一名因IMF危機而逆轉人生的男子，從平凡上班族變成為全球仿冒品市場之王的故事，去年11月，金秀賢與女角曹寶兒現身新加坡出席Disney+全球內容展示會，席間更親自介紹該劇。

《山寨人生》製作費龐大，投入金額為600億韓元（約3.2億港元），官方曾表示預計製作第2季，似乎對劇集成績充滿期望。

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金秀賢醜聞丨或要賠償違約金

前日（3月20日）官方曾否認《山寨人生》將於4月上架，他們聲稱發布會和劇集公開時間仍未確定，Disney+表示：「我們從未說過何時上。」事隔一天，官方態度大變，表示擱置劇集播映，甚至有業內人士聲稱可能會無限期延期。

另外，由於演員拍劇前簽訂合約，通常附設「品行條款」，若個人醜聞影響到劇集播映，演員要面臨違約賠償，故有指金秀賢或要向Disney+賠償高達1800億韓元的違約金。

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