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Cookies成員︱區文詩被封「Cookies回應專員」　投資有道成富婆異性緣旺情史豐富

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撰文： 文體藝online

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Cookies成員區文詩（Angela）被指投資有道是位富婆。

【區文詩 / 鄧麗欣 / Cookies】Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）在鄧麗欣（Stephy）的紅館演唱會尾場登場合唱，即成熱話，並令人眾網民再度留意一眾成員近況。

當中，現年42歲區文詩未當Cookies成員之前曾兼職當模特兒，更在電影《無人駕駛》當女主角等。當年Cookies九變四「分拆上市」，區文詩未應留下，退團後於2003年加入電台成為DJ，在去年4月7日再次重返香港電台第二台主持音樂節目，所以可說是Cookies當中最好口才的成員。

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Cookies成員︱被封「茶水間KOL」

可是同時，Angela也有不少是非，在大量討論Cookies不和的帖文中，不少網民提及當年「有個人/有錢女」玩小圈子，被網民戲稱為「茶水間KOL」，有網民表示：「茶水間KOL癲到，Theresa同Miki早幾年食咗餐飯，佢走去unfo（取消追蹤） Miki，過咗咁多年仍然咁嘅態度，Theresa想嚟都要好大勇氣，所以唔嚟唔會怪佢。」矛頭直指區文詩。

近年Cookies各成員都是不少娛樂新聞的題材，作為成員之一的區文詩亦有「Cookies回應專員」的稱號。

不過Angela曾接受TOPick專訪直言︰「好煩，我不會再回應，而且姊妹們都應該不會再有事發生。」直認為在她的角度好難做，稱：「當姊妹們有事發生，有恩於自己的傳媒問起，唔答都要答，但答完總會有人話你『博見報』，實在左右做人難。」

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Cookies成員︱投資有道成富婆

在Angela的個人社交平台所見，她不時四處旅遊，此外不時現身高消費場所、打扮貴氣，生活甚富貴。

有報道指，Angela多年來投資物業有道已成千萬富婆，不過她強調從未向任何人透露自己的投資計劃炫富：「但記者實在太叻，我都未搬入去，已在報道中恭喜我買樓，當刻間屋仍處於裝修，已經不想搬入去住，因為全世界已知道我的住址，過程中完全沒媒體向我求證，既然毋須要我回應，我就只能如常過自己的生活。」

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Cookies成員︱被指拍過29次拖

此外，Angela異性緣甚旺，入行後即與張栢芝細佬張柏文拍拖，無奈只維持兩年便分手，隨即與意大利籍組合Soler大孖Julio相戀，之後又與日籍男模鈴木仁拍拖，更共賦同居。直至2011年，Angela公開與美國長大的意大利籍金融才俊Peter戀情。

Angela的男友不是靚男便是才俊，可說愛情殺手，甚至曾有報道指她拍過29次拖，不過她在以前也在TOPick專訪已無奈解釋指：「純粹是當年有人以『拍過廿九次拖』來形容我，實際上我只有幾個確實拍過拖的男友。」

這亦是Angela當年其中一個不想再做娛樂圈的原因，透露：「當年有個圈外外籍男友，正正常常打份工，卻被記者起底影相查家宅，又被公司人事部召見。到我們分開時，他要求不想再上新聞，令我覺得想保護一個人的時候都做不到」

也因此，她現在一直沒有透露是否已婚，或有沒有伴侶，無奈稱：「所以就從此不再希望提及自己的感情事，是否結婚、離婚，我都不會再講，始終我都不是好『前綫』的圈中人，所以外人根本毋須要知道。」

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