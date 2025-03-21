粵劇｜都會大學建粵劇劇本翻譯典藏庫　收《幻覺離恨天》等經典粵劇英譯劇本

▲ 都會大學成立粵劇劇本翻譯典藏庫。（都大圖片）

都會大學的何陳婉珍粵劇演藝中心成立粵劇劇本翻譯典藏庫，將經典粵劇的劇本翻譯成英語。中心已在網上發布首份翻譯劇本《夢斷香銷四十年》的六場折子戲選段。中心亦已完成另外3套粵劇全劇和6套折子戲的初步翻譯，完成審核和校對後將陸續發布。

中心今日（21日）舉行粵劇劇本翻譯典藏發布會。粵劇劇本翻譯典藏庫由何陳婉珍粵劇演藝中心和都大圖書館成立，中心主任、都大人文社會科學院副院長（教與學）陳家愉表示，翻譯團隊在翻譯時會為譯本加入文化註釋，方便英語讀者了解粵劇文本中的語境及專有名詞，相信有助讀者更深入理解劇作以至中國傳統文化。

現時《夢斷香銷四十年》的6場折子戲選段，已收錄於典藏庫，並在網上發布。中心已完成初步翻譯的另外3套粵劇全劇和6套折子戲，則包括任白戲寶《紅樓夢》的三套折子戲選段〈幻覺離恨天〉、〈焚稿歸天〉及〈葬花〉。都大表示，期望透過粵劇翻譯工作以及成立典藏庫，保存及推廣粵劇，讓中華文化遺產傳承到海內外。都大圖書館館長譚文力表示，期望典藏庫能持續擴展，吸引更多年輕一代及海外人士對粵劇藝術的欣賞與研究。

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