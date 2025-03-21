  • 20°C
香港時間：2025321日 (五) 22:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

粵劇｜都會大學建粵劇劇本翻譯典藏庫　收《幻覺離恨天》等經典粵劇英譯劇本

港聞

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

都會大學成立粵劇劇本翻譯典藏庫。（都大圖片）

都會大學的何陳婉珍粵劇演藝中心成立粵劇劇本翻譯典藏庫，將經典粵劇的劇本翻譯成英語。中心已在網上發布首份翻譯劇本《夢斷香銷四十年》的六場折子戲選段。中心亦已完成另外3套粵劇全劇和6套折子戲的初步翻譯，完成審核和校對後將陸續發布。

中心今日（21日）舉行粵劇劇本翻譯典藏發布會。粵劇劇本翻譯典藏庫由何陳婉珍粵劇演藝中心和都大圖書館成立，中心主任、都大人文社會科學院副院長（教與學）陳家愉表示，翻譯團隊在翻譯時會為譯本加入文化註釋，方便英語讀者了解粵劇文本中的語境及專有名詞，相信有助讀者更深入理解劇作以至中國傳統文化。

現時《夢斷香銷四十年》的6場折子戲選段，已收錄於典藏庫，並在網上發布。中心已完成初步翻譯的另外3套粵劇全劇和6套折子戲，則包括任白戲寶《紅樓夢》的三套折子戲選段〈幻覺離恨天〉、〈焚稿歸天〉及〈葬花〉。都大表示，期望透過粵劇翻譯工作以及成立典藏庫，保存及推廣粵劇，讓中華文化遺產傳承到海內外。都大圖書館館長譚文力表示，期望典藏庫能持續擴展，吸引更多年輕一代及海外人士對粵劇藝術的欣賞與研究。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港都會大學 粵劇 大學 文娛藝術

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

疏忽照顧｜粉嶺皇后山邨2男童爬窗危坐窗台　父母被警方發現在單位內
疏忽照顧｜粉嶺皇后山邨2男童爬窗危坐窗台　父母被警方發現在單位內
講呢啲｜劉江上節目爆黃翠如已生B榮升人母　李珊珊嚇窒：你爆了出來！
講呢啲｜劉江上節目爆黃翠如已生B榮升人母　李珊珊嚇窒：你爆了出來！
急症室最長等候時間（03月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月21日 時間16:05）
Cookies成員︱傅穎回應缺席鄧麗欣演唱會原因　Thresea曾被男友虐打直言人生多災多難
Cookies成員︱傅穎回應缺席鄧麗欣演唱會原因　Thresea曾被男友虐打直言人生多災多難
皇后山邨｜粉嶺皇后山邨兩小童爬出窗台危坐　消防半空救人　警方拘捕男童父母
皇后山邨｜粉嶺皇后山邨兩小童爬出窗台危坐　消防半空救人　警方拘捕男童父母