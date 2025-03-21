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航空業｜法航空服務公司Elior Group SA冀本港成飛機「換心中心」　吸亞洲航空公司飛機來港換零件

港聞

發布時間： 35 分鐘前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Elior Group SA 亞洲行政總裁張羿（中）表示，市場對飛機零件需求大。（Elior Group SA提供）

預算案提出提出打造香港成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務。法國領先航空服務公司Elior Group SA 今日（21日）宣布有意拓展香港業務，早前已與機管局簽署合作備忘錄，冀本港成飛機「換心中心」。

Elior Group SA為歐洲飛機服務公司Derichebourg SA的聯營公司，集團業務涵蓋航空、建築和合約餐飲服務等。Elior Group SA 亞洲行政總裁張羿表示，市場對飛機零件需求大，二手零件有價有市，並非坊間想像的舊金屬回收場。她將飛機部件回收中心比喻為「器官移植中心」，如飛機有零件損壞，可到中心「換心」。她又指亞洲目前沒有類似回收中心，料可吸引日韓等地航空公司來港更換零件。

張羿指，本港暫時未有相關人才，計劃與香港國際航空學院合作開辦課程，優先開放予港人報讀，其後再開放予東南亞地區，首階段會邀法國專家來港提供培訓，料部分課程最快半年可完成。她指出，課程提供機會予「入錯行」或期望投身航空業的年輕人，毋須相關經驗或學歷背景。

張羿提到，香港飛機工程公司（HAECO）有很多老前輩，「唔係個個大學畢業，但由細到大陪住飛機大」，亦具相關專業資格，她期望能培訓相關人才成為導師，長遠有利中心發展。

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