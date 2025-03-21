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飛機拆解｜法航空服務公司冀本港成飛機「換心中心」　吸亞洲航空公司飛機來港換零件

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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Elior Group SA 亞洲行政總裁張羿（中）表示，市場對飛機零件需求大。（Elior Group SA提供）

上月跟機管局簽署合作備忘錄採討在港提供飛機拆解、部件回收的法國航空服務公司曝光，該公司今日（21日）宣布在港設亞洲總部，冀助本港成為亞洲飛機「換心中心」。

上月底財政預算案透露在投資推廣署協調下，機管局已與一家外國航空服務公司簽署合作備忘錄，推動香港發展成亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」。港府今公布涉事公司是Elior Group SA，為歐洲飛機服務公司Derichebourg SA的聯營公司，集團業務涵蓋航空、建築和合約餐飲服務等。

Elior Group SA亞洲行政總裁張羿今接受本報訪問時稱，亞洲目前沒有類似回收中心，本港地理位置佳，是鏈接亞洲地區的樞紐，料可吸引日韓等地航空公司來港更換零件，且本港合作夥伴熱情、效率高，故選擇落戶香港。她提到，市場對飛機零件需求大，二手零件有價有市，並非如坊間想像的舊金屬收買場。她將飛機部件回收中心比喻為「器官移植中心」，如飛機有零件損壞，可到中心「換心」。

張羿續指，本港暫未有飛機拆件及回收的相關人才，計劃與香港國際航空學院合辦課程，優先供港人報讀，其後再開放予東南亞地區，首階段邀請法國專家來港提供培訓，料部分課程最快半年可完成。她指，課程提供機會予「入錯行」或期望投身航空業的年輕人，毋須具備大學學位或相關經驗，倡政府資助年輕人修讀，「行一條無大學畢業都專業嘅路」

張羿提到，香港飛機工程公司（HAECO）有很多老前輩已具備飛機維修的專業資格，「唔係個個大學畢業，但由細到大陪住飛機大」，冀能培訓相關人才成為導師，長遠有利中心發展。

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