港產大熊貓｜3.22起「家姐」、「細佬」首與媽媽同見公眾　展館開放時間延長每人限參觀3分鐘

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」明日（22日）起，將與媽媽「盈盈」一同在海洋公園展館「大熊貓之旅」與公眾見面。園方明起亦會實施新安排，要求訪客預先取得相關展館門票，並限制每人參觀約3分鐘。

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昨日「盈盈」與一對囝囡率先見傳媒，期間「家姐」開始時已躲在樹上睡覺，「盈盈」曾試圖「拍醒」牠；「細佬」就喜歡做「小跟班」黏著媽媽，「盈盈」就嘗試令「細佬」「坐定定」。雖然各熊貓都有自己的習慣，牠們仍依偎在一起，來個愛的抱抱，在鏡頭面前盡顯溫馨一面。

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園方認為，兩隻大熊貓貓已足夠成熟與媽媽一起與公眾見面，「盈盈」亦已具備能力同時間照顧兩名子女。海洋公園工作人員盧芷珊提到，觀察到「盈盈」與子女的互動有別於過往，例如「家姐」、「細佬」初生時，「盈盈」會較關注牠們飲奶及排泄，現在就會留意子女玩耍時的情況，例如看見牠們爬樹，會拉牠們下來。

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園方明日起實施新的參觀安排。「大熊貓之旅」展館開放時間將延長至下午4時半。訪客需預先到「大嘜礦石場」領取「進入展館時間票」，並按票面列明時間入場遊覽，每人參觀時間約3分鐘，園方或會根據實際情況調整「盈盈」、「家姐」及「細佬」現身的區域，以現場通知為準。

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而今年1月出生的雌性川金絲猴寶寶，同樣明日開始和公眾見面。

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