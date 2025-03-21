航空業｜法航空服務公司落戶香港　業界指本港具地理優勢惟需出招吸人才

▲ 張敬龍指，未來鄰近地區的飛機可從香港獲得所需零件，是很大的機遇。（資料圖片）

法國航空服務公司Elior Group SA 今（21日）宣布亞洲總部落戶香港，冀本港成飛機「換心中心」。有航空業人士指，本港具地理優勢，未來鄰近地區的飛機可從香港獲得所需零件，惟飛機維修業難請人，公司需設法吸人才。

香港專業飛行員協會主席張敬龍指，本港地理位置有優勢，拆解後的部件可在4小時內送達亞洲主要城市、12小時內到達全球主要城市。他指出，以往飛機有零件損壞，或需12、13小時「急救」，可能影響翌日航班；未來鄰近地區的飛機可從香港獲得所需零件，是很大的機遇。

他又指，飛機逾9成的部件均可重用，惟需符合飛機所在地的規限；很多航空公司都在香港製造飛機，因此已跟從國際標準，相反內地有自己的標準，零部件不能出口，形容本港的部件處理中心開拓新市場。

張敬龍指，中心所需人手視乎工作量，舉例指拆卸整架空中巴士A320需時4至6星期及10至12人，波音737客機則需8至12星期及10至12人，涉及人手包括持航空器維修執照B1及B2執照的工程師、運輸及銷售等，料可創造不少工作機會。他指出，目前HAECO、職業訓練局等均有提供飛機維修工程文憑課程，料未來持有關牌照的技術人員可在飛機拆解、部件回收等專業範疇再進修。

惟他指出，飛機維修業日曬雨淋、需要體力勞動，「可能有錢都請唔到人」，中心除培訓人才外，亦需留人才。他舉例指有持B1執照的工程師，數年後轉為投考機師，認為要讓年輕人知道「入到飛機工程會有好好嘅career progression （職涯發展）」。

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