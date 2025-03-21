飛機拆解｜法航空服務公司落戶香港　業界指本港具地理優勢惟需出招吸引人才

▲ 張敬龍指，未來鄰近地區的飛機可從香港獲得所需零件，是很大的機遇。（資料圖片）

法國航空服務公司Elior Group SA 今（21日）宣布亞洲總部落戶香港，冀本港成飛機「換心中心」，配合港府推動發展成亞洲首個「飛機部件處理及交易中心」。有航空業人士指，本港具地理優勢，未來鄰近地區的飛機可從香港獲得所需零件，惟借鑑飛機維修業難請人，料相關公司需設法吸引人才。

香港專業飛行員協會主席張敬龍向本報表示，若未來鄰近地區可從香港獲得符合國際標準的零件，認同是很大機遇。

張敬龍解釋，以往飛機有零件損壞，或需12、13小時「急救」，或影響翌日航班，而本港地理位置有優勢，部件可在4小時內送達亞洲主要城市，12小時內更可到達全球主要城市。此外，他指飛機逾9成的部件均可重用，仍需符合飛機所在地規限，由於很多航空公司都在香港製造飛機，故已跟從國際標準；相反內地有自己的標準，零部件不能出口，形容本港的部件處理中心開拓新市場。

Elior Group SA亞洲行政總裁張羿今受訪時，未回應飛機拆解所需估計時間人手等。張敬龍向本報表示，中心所需人手視乎工作量，舉例指外國拆卸飛機需動用10至12人，拆卸整架空中巴士A320需時4至6周，波音737客機更需長達8至12周，涉及持航空器維修執照B1及B2執照的工程師、運輸及銷售等，料可創造不少工作機會。

他亦提到，香港飛機工程公司（HAECO）及職訓局（VTC）等機構均設飛機維修工程文憑課程，料持有關牌照技術人員可透過新課程再進修。

不過，他借鑑飛機維修業日曬雨淋、需要體力勞動，「可能有錢都請唔到人」，故相信中心除培訓人才外，亦需留人才。他舉例指有持B1執照的工程師，數年後轉為投考機師，認為要讓年輕人知道「入到飛機工程會有好好嘅career progression （職涯發展）」。

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