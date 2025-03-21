飛機拆解｜環團指設飛機部件處理厰應經過環評　冀環保署檢視棄置廢物條例

▲ 綠惜地球總幹事劉祉鋒。（資料圖片）

法國航空服務公司Elior Group SA 今（21日）宣布亞洲總部落戶香港，冀本港成飛機「換心中心」。環團指設廠前應經過環評，另或需修例規管棄置廢棄物。

飛機拆解涉及大量金屬、碳纖維及燃油殘留，若處理不當或造成環境污染。綠惜地球總幹事劉祉鋒指，有關工廠內外均需設污水、空氣等監控系統，污染物應留在廠房內，確保附近環境及市民不受影響，同時保障廠內員工的健康。

目前本港有條例規管空氣污染物排放及廢物棄置，惟飛機拆解涉及的污染物較特殊，條例未必涵蓋。劉祉鋒認為，環保署應就公司設厰進行環境評估，並檢視現行法例是否有需要修正，規管飛機拆解涉及的污染物，並參考歐洲、美國等設飛機部件回收中心的國家的法例。

他建議部件回收中心選址機場，與香港飛機工程公司（HAECO）共同承擔處理污染物的成本；又指跨國企業一般「明白事理」，重視環保，相信公司會願意配合政府政策。

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