港深創科園｜孫東︰社區隔離設施今年內遷走　盼明年初回歸創科用途　

▲ 港深創新及科技園8號及9號大樓今日舉行平頂儀式。（政府新聞網圖片）

創新科技及工業局局長孫東表示，相關部門很快會把河套區現存的社區隔離設施，搬遷到其他地點，完成土地平整後，期望明年初將第一期餘下土地，交給創科園區回歸創科用途。

港深創新及科技園8號及9號大樓今日舉行平頂儀式，連同早前已竣工的11號大樓，至今共有3座大樓落成。孫東表示，三座大樓將於今年下半年迎來生命健康科技、人工智慧、新能源等支柱產業領域的公司機構進駐，正式開啟營運階段，另外五座大樓正在加速興建，預計2027年開始將會陸續完工。

港深創科園｜開園後六個月安排向公眾有序開放

孫東續指，園區今年下半年正式開園，園區公司開始進駐、裝修整理之後，計劃六個月之後，就會開始安排河套園區向公眾有序地開放。

他續指，政府計劃今年開始造市場意向調查，開始啟動應用市場的力量，加快園區發展，而第二期園區的規劃已經進入到最後的階段。這些進展展現政府不等、不慢、只爭朝夕的決心。

孫東透露，園區公司正在與將近30家企業緊密洽談，有些已經簽約，有些正在進入最後階段，他相信數字會繼續增長。

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