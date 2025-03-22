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慢病共治計劃｜近650名醫生參與　彭飛舟容增幅較緩慢

港聞

發布時間： 2 小時前

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彭飛舟。（資料圖片）

「慢性疾病共同治理先導計劃」下周五起加入血脂檢查，即可驗齊「三高」，患者第一年可享最多四次資助診症，由第二年起則每年最多兩次。基層醫療健康專員彭飛舟今（22日）出席電台節目時解釋，若因膽固醇高需要藥物治療，所需的複診及檢查較多，因藥物或有副作用等，需要醫生提供較多建議；而若膽固醇能控制及穩定，實際次年需要長期或頻密複診的機會很少，認為兩次已足夠控制病情，強調與政府財政無關。

彭飛舟又指，目前約有650名醫生參與計畫，形容增幅較緩慢，但明白醫生有不同考慮，希望透過醫生之間的經驗分享，鼓勵更多人參與，而當局在聆聽建議後，也已改善電腦系統，以便利醫生工作。

有天水圍的市民致電節目，反映去年已參與計劃，但選擇的醫生不設預約，名額也有限，即使提早到診所排隊，亦未必獲診症。她亦曾向其他醫生查詢，同樣有不少不設預約或已滿籌，無法加入。

彭飛舟回應時說，理解參與醫生數目的確影響計劃安排，未必做到盡善盡美，當局會盡量向醫生反映病人的難處，希望醫生盡量調節。

對於目前估計約3分2參與醫生收取政府建議的150元共付額或以下。彭飛舟指，這是預期中合理情況，因當中涉及地域因素，亦要給予醫生彈性，因應個別情況而衡量。

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