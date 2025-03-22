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周末好去處｜AIRSIDE舉行「春日美食祭」 必試爆紅玫瑰雞翼＋炸魚無薯條

休閒消費

發布時間： 3 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 啟德體育園 DSE2025 低空經濟 Cookies 金秀賢 結業潮 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「春日美食祭」

為迎接啟德一系列盛事，AIRSIDE地下露天廣場本月起舉行「春日美食祭」，由米芝蓮必比登推介，到超人氣街頭美食、甜品，齊為啟德盛事助慶！

參與攤位及必試美食包括：米芝蓮必比登推介食店「西關老祖」炸黑毛豬肉粽同黑毛豬叉燒飯之外，「魚事者」炸魚無薯條配醉醉地梅酒黑松露醬。

炸魚無薯條

另外，旺角爆紅炸雞翼專門店「雞翼山」亦在場，人氣玫瑰雞翼必試，另外豬扒料理專門店「Pigsman」微醺豬柳芝士漢堡配威士忌燒烤醬、「Prosit Bar & Restaurant」德國香濃烤腸及特色薯粒、「Florence Trippa」意式佛羅倫斯牛肚包、韓國「白飯神偷」胖卡龍、「麻糬鳥」櫻花紅豆白豆包餡麻糬等都記得捧場！

雞翼山

本地啤酒「Blue Girl」及「Gweilo鬼佬」及3大調酒專家「CICLO」、「丹丘蒸留所」及「DIO Cafe Bar」亦會在場供場一系列飲品。

憑啟德主場館指定門票，更可換領總值超過$1,500的尊享禮遇，部分商戶更延長營業時間，歡迎一班朋友來AIRSIDE狂歡暢飲！

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