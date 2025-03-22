城巴新站牌｜失明人協進會指設計令低視能人士難以讀取資訊　數月前已曾反映但未獲積極回應

▲ （失明人協進會Facebook圖片）

城巴與新巴合併後，陸續為巴士站更換新站牌，站牌的新設計引不少批評，如字體太細及有「撞色」問題。香港失明人協進會昨（22日）向城巴發公開信，園區城巴盡快就巴士站牌設計問題與會方溝通，並在可行的情況下作出改善。

會方提到，數月前已曾向城巴反映，新設計令低視能人士難以讀取站牌資訊，「城巴公司卻未有任何積極回應」，對此感到不解，強調除視障乘客，一般乘客也對新站牌設計表達不滿，城巴實在有必要正視問題並作出具體跟進。

除失明人協進會，近人也有不少人在社交平台批評新站牌設計，如有網民在社交平台發文批，新站牌的路線號碼及目的地字體太細，直言「淨係黐過新logo係塊舊牌上面咪算囉 」，該網民同時發起網上投票，共1,770票中，93%均認為舊款設計更好。

貼文也引來城巴小編回應，指每個人的考慮點不同，站牌由設計到審批，再變成品，經過多層考慮，強調一個設計不可能滿足所有人，「咁既然改變唔到，與其執著『好』定『唔好』，不如慢慢適應新嘅事物囉！」

小編的回應亦引網民不滿，「首先第一件事你地公司個設計，一定冇考慮過視障人士或者老人家睇唔睇得到」、「無人唔俾你改款，但啲字整大隻啲會死咩… 以前遠遠都睇到個號碼，而家行埋去先睇到」，以及「有用心從用家角度考慮都知，設計要讓大部分用家能夠短時間輕易地掃到所需要嘅資訊，你個設計有考慮用家嗎？ ？」

城巴小編就再回應指，自己亦為九巴用家，能夠理解貼文中大家發表的觀點，稱自新站牌推出以來，有留意各種觀點或評論，在適當時機及場合下亦有如實向相關部門反映，「但最終決定係點，又並不是小編能所左右（我不能向大家保證什麼，否則我就不是小編啦！）當中絕對有一種無力感」，又指歡迎大家繼續發表意見，「相信團結就有力量，希望累積夠多嘅大眾意見，便可以帶來改變，那怕是緩慢的、丁點的…只要是持續的改善，那就是好。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】