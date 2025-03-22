安老院舍｜逾100安老界代表「被綁」體驗約束　300院舍簽署全港首個「 減約束」約章

▲ 立法會議員江玉歡（右）及狄志遠（左）體驗約束。（主辦單位提供）

安老服務業界慈善組織銀創基金會主辦、香港安老服務協會及基督教家庭服務中心今（22日）舉辦「自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮」，逾百業界代表及立法會議員「被綁」體驗約束，亦有300間安老院舍一同簽署「減約束約章」，承諾減少使用約束物。

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勞工及福利局副局長何啟明致辭時表示，樂見安老業界願意去推動減約束，指香港是全球人均壽命最長的城市之一，如何令長者自主和自立的時間長一些，是政府未來施政工作之一，日後安老院舍相關條例修改後，人手比例及院舍面積亦會提升，在社署和業界合作下，盡量減少長者約束，希望社會各界繼續齊心做好這件事。

為令更多院舍願意推行自立支援安排，銀創基金會近日制訂全港首個《安老業減約束約章》，內容包括共同推動在院舍及社區實踐「自立支援」照顧模式；為實踐減約束行動，必要時向跨專業人士或團體進行諮詢和指導，以循序漸進方式達致以人為本的照顧計劃等。目前有300間院舍承諾簽署，當中包括非政府機構津助院舍、日間護理中心及私營的安老院和殘疾院舍等。

銀創基金會會長李輝指院舍透過簽署約章，是表達希望減約束及推動自立支援的意願，形容是踏出第一步，而短期內需要進行多項工作，與其他協辦及支持團體進一步合作，如制定培訓手冊，為員工提供培訓，向院友及家人宣傳及進行更多公眾教育。

她預計院舍減約束及實施自立支援初期，難免會出現不同狀況，院友及家屬會有不同疑慮，基金會會密切注視情況，盼參與的院舍多作解說，期望一年後檢討成效，令這計劃更完善。

什麼是自立支援？

目前安老院在必要時，會為院友進行不同程度的約束，目的有多方面，包括避免長者跌倒、 減少拔除維生喉管或傷害自己的機會等。安老業界須按《安老院條例》及《安老院實務守 則》規範使用約束物，使用時會重視長者的尊嚴、福祉及舒適度。然而約束亦帶來不少問題，例如減少了長者走路、如廁等活動，影響身體機能、社交，個人尊嚴、精神健康等。

日本早於四十年前已引入「自立支援」概念，提倡「3不」及「4要」。「3不」是「不約束、不尿布、不臥床」；「4要」是「要飲水、要進食、要運動、要排便」。台灣十多年前推行，香港則屬起步不久，目前只有約10多間院舍引入。

自立支援是一套體系，院舍透過了解每位長者個別的需要，雙方共同制定一套方案，增強長者的自理能力，減少被約束、減少臥床、減少用尿布等，從而提升其尊嚴、生活質素及幸福感等。例如一位因病體弱、在醫院須插鼻飼喉管的長者，入住一間推行自立支援的安老院時，院方會跟長者及家人商討一套減少約束的做法及流程，包括：共同尋找可減約束的替代方案，如家人探訪時短暫解去長者手部約束，離開時恢復約束；轉介語言治療師訓練，提升咽喉肌肉力，改善吞咽功能，減少對胃喉的依賴等。

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