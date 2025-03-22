  • 21°C
香港時間：2025322日 (六) 21:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 DSE2025 低空經濟 Cookies 金秀賢 結業潮 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安老院舍｜逾100安老界代表「被綁」體驗約束　300院舍簽署全港首個「 減約束」約章

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 DSE2025 低空經濟 Cookies 金秀賢 結業潮 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

立法會議員江玉歡（右）及狄志遠（左）體驗約束。（主辦單位提供）

安老服務業界慈善組織銀創基金會主辦、香港安老服務協會及基督教家庭服務中心今（22日）舉辦「自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮」，逾百業界代表及立法會議員「被綁」體驗約束，亦有300間安老院舍一同簽署「減約束約章」，承諾減少使用約束物。

點擊圖片放大
+4
+3

勞工及福利局副局長何啟明致辭時表示，樂見安老業界願意去推動減約束，指香港是全球人均壽命最長的城市之一，如何令長者自主和自立的時間長一些，是政府未來施政工作之一，日後安老院舍相關條例修改後，人手比例及院舍面積亦會提升，在社署和業界合作下，盡量減少長者約束，希望社會各界繼續齊心做好這件事。

為令更多院舍願意推行自立支援安排，銀創基金會近日制訂全港首個《安老業減約束約章》，內容包括共同推動在院舍及社區實踐「自立支援」照顧模式；為實踐減約束行動，必要時向跨專業人士或團體進行諮詢和指導，以循序漸進方式達致以人為本的照顧計劃等。目前有300間院舍承諾簽署，當中包括非政府機構津助院舍、日間護理中心及私營的安老院和殘疾院舍等。

銀創基金會會長李輝指院舍透過簽署約章，是表達希望減約束及推動自立支援的意願，形容是踏出第一步，而短期內需要進行多項工作，與其他協辦及支持團體進一步合作，如制定培訓手冊，為員工提供培訓，向院友及家人宣傳及進行更多公眾教育。

她預計院舍減約束及實施自立支援初期，難免會出現不同狀況，院友及家屬會有不同疑慮，基金會會密切注視情況，盼參與的院舍多作解說，期望一年後檢討成效，令這計劃更完善。

什麼是自立支援？

目前安老院在必要時，會為院友進行不同程度的約束，目的有多方面，包括避免長者跌倒、 減少拔除維生喉管或傷害自己的機會等。安老業界須按《安老院條例》及《安老院實務守 則》規範使用約束物，使用時會重視長者的尊嚴、福祉及舒適度。然而約束亦帶來不少問題，例如減少了長者走路、如廁等活動，影響身體機能、社交，個人尊嚴、精神健康等。

日本早於四十年前已引入「自立支援」概念，提倡「3不」及「4要」。「3不」是「不約束、不尿布、不臥床」；「4要」是「要飲水、要進食、要運動、要排便」。台灣十多年前推行，香港則屬起步不久，目前只有約10多間院舍引入。

自立支援是一套體系，院舍透過了解每位長者個別的需要，雙方共同制定一套方案，增強長者的自理能力，減少被約束、減少臥床、減少用尿布等，從而提升其尊嚴、生活質素及幸福感等。例如一位因病體弱、在醫院須插鼻飼喉管的長者，入住一間推行自立支援的安老院時，院方會跟長者及家人商討一套減少約束的做法及流程，包括：共同尋找可減約束的替代方案，如家人探訪時短暫解去長者手部約束，離開時恢復約束；轉介語言治療師訓練，提升咽喉肌肉力，改善吞咽功能，減少對胃喉的依賴等。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月22日 時間16:05）
筲箕灣傷人事件｜筲箕灣男司機疑不滿前車駕速慢　襲擊對方妻子逃去後被捕
筲箕灣傷人事件｜筲箕灣男司機疑不滿前車駕速慢　襲擊對方妻子逃去後被捕
金秀賢金賽綸丨金秀賢主演Disney+韓劇《山寨人生》暫緩播映　受醜聞連累恐賠天價違約金
金秀賢金賽綸丨金秀賢主演Disney+韓劇《山寨人生》暫緩播映　受醜聞連累恐賠天價違約金