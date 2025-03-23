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Coldplay香港｜Cityline稱門票「資料出現偏差」 觀眾需換票　消委會接25宗投訴

港聞

發布時間： 1 小時前

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Coldplay下月在啟德主場館舉行演唱會。（Klook圖片）

英國樂隊Coldplay下月在啟德體育園主場館舉行演唱會，部份已購票觀眾獲售票網Cityline通知，指部分門票資料出錯，需要更換新版門票。消委會指截止今早（23日）共接獲25宗相關投訴；文體旅局促快速和妥善處理。

有內地樂迷在內地社交平台小紅書發文，指收到售票網Cityline及合作售票平台Klook通知，指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會舉行前兩周，親身到本港7個指定地點換領新門票，否則無法入場，更有大批網民湧入文體旅局局長羅淑佩「小紅書」個人主頁投訴事件。

消委會表示，截至今日上午11時，消費者委員會共接獲25宗有關Coldplay香港演唱會需更換門票的投訴個案，對此事件消委會表示關注，並敦促Cityline 盡快完成換票安排，以保障受影響消費者的權益。

文體旅局昨（22日）表示高度關注Cityline在印製Coldplay: Music Of The Spheres World Tour演唱會部分門票資料出錯一事。當局在知悉事件後立即要求Cityline作出快速和妥善處理，確保購票者的體驗不會受損。

文體旅局得悉Cityline已提出多項處理換票的補救安排，包括在香港和內地增加換票點、延長換票時間至演出前，以及退回受影響購票者的手續費，以回應受影響人士的訴求。

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