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輸入外勞｜地盤雜工指去年9月至今只開4日工　日薪由一千多元被壓至800元

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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工聯會指，多年長、兼職工友反映僱主輸入外勞後開工不足。（黃國Facebook圖片）

「補充勞工優化計劃」推行一年半，至上月底批出51000個名額。工聯會表示，過去數月陸續收到建造業、飲食零售等服務業工友投訴，指輸入外勞致本地勞工開工不足、工資受壓，工聯會促政府及時檢討調整計劃。

工聯會今日召開記者會，要求政府正視輸入外勞衝擊本地基層就業問題。從事建造業的黃女士是地盤雜工，負責掃竹棚，但自去年9月至今只開了四天工，工資由日薪一千多元被壓價至只有八百元，工作辛苦但都無奈接受，惟仍面對嚴重開工不足，感到十分惆悵。

輸入外勞｜黃國：多年長、兼職工友反映輸入外勞後開工不足

從事飲食業的點心師余師傅認為，政府對飲食業輸入外勞似沒有限制，廚師已輸入13000人、服務員也有8100，希望政府正視行業面對的苦況，停止擴大輪入外勞，保障本地工人飯碗。

工聯會理事長黃國指，過去幾個月，陸續收到建造業、飲食零售等服務行業工友的投訴，尤其是年長、兼職工友，都反映僱主輸入外勞後「唔夠工開」，甚至無工可返，收入減少，較多雙職婦女任職的侍應更是重災區。

工聯會促請特區政府因應不同行業實際就業情況，及時檢討調整輸人外勞計劃，保障本地勞工優先就業和工資合理增長。

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