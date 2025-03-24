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「杭州六小龍」引反思潮 　孕育「香港六小龍」需哪些條件？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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中央及港府希望工商界加大投資，助力本港創科發展。（資料圖片）

創科新貴「杭州六小龍」是近期的熱話，各地在研究杭州的成功之道時，亦關注自己的城市有無資質出現「小龍」。創科局局長孫東日前在內地亦被問會否出現「香港六小龍」，孫說：「我們會出現的！」

香港能否出現小龍？議員均說有機會，但仍需時、需才、需支援。

綜合各界分析，杭州六小龍的誕生並非偶然，其中一大助力，是杭州一直在優化營商環境，提供開放包容的創新生態，讓杭州成為年輕人創新創業的熱土。

科技創新界議員邱達根形容，杭州六小龍是當地政府經過十年努力的成果，尤其是致力吸納年輕科技人才。

邱達根：人才足夠多 培養新一批「獨角獸」機會增

邱達根續指，不論是早期的深圳，還是杭州，往往都是哪裏能吸引最多的人才，特別是年輕的科技人才，就有機會製造新一批「獨角獸」。他指，深圳過去幾年有點犯當年上海的錯誤：因已太成功，所以只吸納大企業，不夠重視年輕的科技人才，「但年輕科技人才，往往是未來發展的棟樑。」他認為，香港一定要不斷吸納人才來港，相信只要人才足夠多，成功的機會就會提升。

香港已吸納不少高才、優才，邱達根形容，這是好的開始，但相關支援有待改善，才能讓他們在港落地生根，包括居住、子女教育方面的支援。就業方面，要提供足夠的科技崗位和工種；創業方面，資金仍是短板，他關注「創科產業引導基金」的申請情況，認為從申請數量多寡，就可以看出吸引力是否足夠。

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吳傑莊：網羅科企創辦人 需推更彈性人才政策 

另一位立法會議員吳傑莊亦說，香港有機會孕育屬於自己的小龍，但在人才方面，除了政策配套支援；吳指，現時香港雖吸納許多高才、優才，但未必能網羅到科企的創辦人，因創意創新不是來自學歷，例如，六小龍之一的宇樹科技創始人王興興，便非全球百強大學畢業，吳希望香港有更彈性的人才政策。他認為，香港有科學家，亦有企業家，但就缺乏創科企業家，認為香港的創業創科文化亦待提升。

有「無創產前檢測之父」之稱的中大校長盧煜明，昨日受訪時則說，香港現時集天時、地利、人和，是推動創科發展的黃金時期，希望將來會有更多尖子來港發展。

深圳揚言打造最好科創生態和人才發展環境

事實上，要吸引人才來港創業，需面對來自內地其他城市的競爭，除了被視為創業樂土的杭州，深圳明顯已覺醒，早前推出新的搶才大計，揚言要打造最好的科技創新生態和人才發展環境，包括逐步提高對中小微科技企業的資助比例，着力降低年輕人在深圳的生活成本和創業門檻。只要是在深圳就業或創業的人才，都想方設法提供一張床、一間房，甚至一套房等服務；為初創企業配置「一張辦公桌、一間辦公室、一層辦公樓」等，「只收夢想不收租金」為創業助力。

一河之隔的香港，正醞釀推出頂尖人才計劃，詳情年中才公布。有資深建制認為，若是吸納知名的成功人士雖亦是好事，但相信成本高，認為政府還應致力培育「港產人才」、「港產小龍」。

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