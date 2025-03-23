Coldplay香港｜Cityline疑以AI扮客服為換飛事件道歉　再捱網民批評無誠意

▲ Coldplay換門票一事，Cityline疑以AI道歉，但再惹批評。(Cityline社交專頁截圖)

英國樂隊Coldplay下月在啟德體育園主場館舉行演唱會，部份已購票觀眾獲售票網Cityline通知，指部分門票資料出錯，需要更換新版門票。Cityline昨日公布更多細節，不過仍有不少觀眾不滿，而Cityline更疑以AI道歉，但再惹批評。

Cityline昨日公布更換新版門票的安排後，仍有不少觀眾不滿，到Cityline社交專頁留言，包括追討賠償安排，同時有人不滿換領門票做法不清晰，例如是否要集合整個交易所有飛才可更換。

▲ Coldplay換門票一事，Cityline疑以AI道歉，但再惹批評。(Cityline社交專頁截圖)

▲ Coldplay換門票一事，Cityline疑以AI道歉，但再惹批評。(Cityline社交專頁截圖)

而Cityline昨晚發放兩條片段，疑以AI用中英雙語道歉。片中出現一名女子以書面語「讀出」聲明，但聲畫不同步，配音語氣生硬。

聲明提到，已通過電郵通知受影響觀眾，他們需要在3月24日至4月7日期間換票，亦會於內地新增更多服務點，在活動期間設現場服務櫃台。片段指，為表歉意，會全額退還受影響觀眾購票時的服務費。片段下方有人批評Cityline的做法，讓人感覺不到誠意。本網已向Cityline查詢處理手法。

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