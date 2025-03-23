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罕見意外｜中大醫院眼科手術中途天花突漏水　衞生署：不屬須呈報事項已要求院方調查

港聞

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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中大醫院一間手術室據報早前在進行眼科手術期間，手術床尾的天花板突然漏水。（資料圖片）

香港中文大學醫院一間手術室據報早前在進行眼科手術期間，手術床尾的天花板突然漏水。衞生署今日（23日）回覆表示，上述漏水事件不屬須呈報事項，但在前日（21日）接獲傳媒查詢後已即時聯絡院方調查和跟進。

衞生署表示，據悉中大醫院在本月10日為一名病人進行眼科手術，手術即將結束時，手術床尾部的天花板開始漏水，職員即時用布止住漏水，同時用無菌手術鋪巾遮蓋病人頭部及儀器，手術按原定計劃完成。到目前為止，病人情況一直穩定，未有出現併發症。

中大醫院已立即暫停使用有關手術室，並已找出漏水源頭和進行維修。

目前私家醫院須根據《私家醫院實務守則》向衞生署通報須呈報事件，包括醫療風險警示事件、重要風險事件及其他須呈報事件，例如對公眾衞生有重大影響的事件、「影響醫院運作的嚴重事件」或不尋常地集中出現的傳染病個案等，而其中影響醫院運作的嚴重事件，《守則》列舉例子包括「食水及電力供應中斷」。

衛生署指，上述漏水事件不屬根據《守則》須呈報事項，署方為審慎起見，已要求該醫院提交調查報告。署方會評估調查結果及醫院的採取措施，作出適當跟進，以避免類似事件再發生和加強保障病人安全。

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