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砌磚機械人｜中大研砌磚機械人建校內共享空間　仍需工人抹水泥料未來用於複雜結構工程

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 14 分鐘前

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中大研發自動化線砌磚機械人CU-Brick。（曾耀輝攝）

中大研發自動化線砌磚機械人CU-Brick，建造校園內的「再生園」。項目「機人合作」，配合工人塗抹水泥，料今年4月落成。團隊指機械人可取代繁複或者精準度要求高的工作，冀未來應用於藝術建築及複雜結構工程項目。

中大機械與自動化工程學系副教授劉達銘指，CU-Brick為線纜驅動平行機器人，與傳統機械臂相比，CU-Brick可精準地建造出複雜建築，更能在戶外及多變環境中操作。系統會根據預先輸入的設計方案，自動生成電腦指令，讓機械人自動砌放磚塊，完成指定的結構，將砌磚的過程自動化，並確保機械人自動實時修正移動路線，避免施工過程受外界環境干擾。

團隊首次應用CU-Brick於本港建築項目，建造中大校園內，集環保及休憩功能的共享空間「再生園」。「再生園」佔地約120米，高2.5米，每層約有150個磚塊，共由超過5800磚塊組成。項目1月下旬展開，預計4月落成。

劉達銘指，機械人施工精準度及效率理想，準度達厘米級，放置每塊磚平均只需約36秒，他指出，人砌置磚牆很可能「越來越歪」，機械人在維持垂直度則「好幫到手」。

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劉強調，建築流程是「機同人一齊合作」，由工人擺放磚在機械人上，再由機械人擺放到建築物上，並非完全取代人手。他指出，機械人很多方面仍需人的支配，其中磚與磚之間的水泥仍需由工人塗抹，而工人在調節水泥的厚度和平整度亦較機械人優勝。

被問到機械人未來可否應用於興建樓宇，劉達銘指，有別於外國一、兩層的樓宇，本港建築物高，要用到鋼筋和水泥，砌磚機械人難應用於起樓，只可取代繁複或者精準度要求高的工作，料未來會應用於藝術建築及複雜結構工程項目。

至於機械人可節省多少人手，劉達銘指，由工人砌置的磚牆一般較筆直，他們較少需要處理曲折的建築物或雕塑，因此未有就兩者比較；又指機械人雖然可砌置設計簡單的磚牆，但在較複雜的工程項目上發揮會更好。

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