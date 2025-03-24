砌磚機械人｜中大自動砌磚機械人助建共享空間　準確度高料可應用於複雜藝術建築

▲ 中大研發自動化線砌磚機械人CU-Brick。（曾耀輝攝）

中大研發自動化線砌磚機械人CU-Brick，建造校園內的「再生園」。項目「機人合作」，配合工人塗抹水泥，料今年4月落成。團隊指機械人可取代繁複或者精準度要求高的工作，冀未來應用於藝術建築及複雜結構工程項目。

中大機械與自動化工程學系副教授劉達銘指，CU-Brick為線纜驅動平行機器人，與傳統機械臂相比，CU-Brick可精準地建造出複雜建築，更能在戶外及多變環境中操作。系統會根據預先輸入的設計方案，自動生成電腦指令，讓機械人自動砌放磚塊，完成指定的結構，將砌磚的過程自動化，並確保機械人自動實時修正移動路線，避免施工過程受外界環境干擾。

團隊首次應用CU-Brick於本港建築項目，建造中大校園內，集環保及休憩功能的共享空間「再生園」。「再生園」佔地約120米，高2.5米，每層約有150個磚塊，共由超過5800磚塊組成。項目1月下旬展開，預計4月落成。

劉達銘指，機械人施工精準度及效率理想，準度達厘米級，放置每塊磚平均只需約36秒，他指出，人砌置磚牆很可能「越來越歪」，機械人在維持垂直度則「好幫到手」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

劉強調，建築流程是「機同人一齊合作」，由工人擺放磚在機械人上，再由機械人擺放到建築物上，並非完全取代人手。他指出，機械人很多方面仍需人的支配，其中磚與磚之間的水泥仍需由工人塗抹，而工人在調節水泥的厚度和平整度亦較機械人優勝。

被問到機械人未來可否應用於興建樓宇，劉達銘指，有別於外國一、兩層的樓宇，本港建築物高，要用到鋼筋和水泥，砌磚機械人難應用於起樓，只可取代繁複或者精準度要求高的工作，料未來會應用於藝術建築及複雜結構工程項目。

至於機械人可節省多少人手，劉達銘指，由工人砌置的磚牆一般較筆直，他們較少需要處理曲折的建築物或雕塑，因此未有就兩者比較；又指機械人雖然可砌置設計簡單的磚牆，但在較複雜的工程項目上發揮會更好。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】