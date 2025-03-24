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公立醫院收費檢討︱家庭醫學學院：有助引導非急症患者選更合適醫療途徑　舒緩急症室壓力

港聞

發布時間： 56 分鐘前

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(資料圖片)

公營醫療系統收費檢討即將公佈，據了解，急症室收費會實施兩級制，門診病人接受電腦掃描及磁力共振等複雜影像檢查亦會逐項收費。家庭醫學學院指，相信新收費制度有助引導非急症患者選擇更合適醫療途徑，有效舒緩急症室壓力，樂意配合政府促進基層醫療的普及和發展，包括鼓勵家庭醫生積極參與慢病共治計劃、開夜診及提升病人的健康管理能力等。

香港家庭醫學學院副院長劉浩濂稱，知道部分市民擔心，新收費制度或加重經濟負擔及影響醫療保障，但相信是次檢討是要讓資源更好地照顧真正有需要的病人。學院樂意配合政府，透過提供專業意見和公眾教育，幫助市民理解改革的目的和長遠意義，並促進基層醫療的普及和發展。

他指，家庭醫生會引導市民正確使用醫療服務，教育病人區分急症和非急症的情況，在非緊急情況下使用基層醫療服務；亦會提供正確資訊並解答身體檢查方面的疑問，以及教導病人如何進行自我健康管理，例如監控慢性病、培養日常健康生活、定期參與預防醫療方案的習慣，以減少對急症室及專科門診的依賴。

而學院也會鼓勵家庭醫生參與政府的慢病共治先導計劃，減少病人出現相關併發症，以及需要專科醫療服務或住醫院的機會，也會向政府反映病人需求和政策實施中的實際問題，協助優化執行細節，確保改革更加貼合市民需求等。

他相信政府會針對市民的擔憂，設計相關配套措施，確保有需要的市民得到保障，如為低收入家庭提供補貼或豁免，並加強基層醫療的發展，籲以開放的態度看待是次檢討。

對於參與慢病共治計劃的醫生增幅緩慢。劉浩濂稱，資助額及電腦系統是否方便等，均是醫生的考慮因素，而據其掌握的資料，參與的家庭醫生數目持續增加，電腦系統也已曾優化，他亦相信政府會按物價指數等審視資助額是否足夠。

香港放射科醫學院回應公營醫療收費檢討時也指，相信可確保有需要者及時獲得必要的診斷和治療，而公營系統的改進亦能理順醫療服務，幫助放射科醫生專注於維持高度的專業和倫理標準。

學院並提到，現有不少放射學檢查因為更新的臨床證據而變得沒有需要，舉例並非每位頭痛患者都需要影像檢查，如病人若突然劇烈頭痛，電腦掃描可能適合用來排除中風或動脈瘤等嚴重情況，但如其本身有偏頭痛病史，又無出現新令人擔憂的症狀，就或不需要影像檢查。

院方指，這些更新的臨床指引，強調明智使用影像檢查的重要性，確保患者根據其具體表現和風險因素，獲得適當的處理，同時減少不必要的影像檢查；鼓勵適當運用具科研實證的臨床指引，以確保患者得到適當的臨床轉介及分流，實現及時、可及和公平的影像檢查。

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