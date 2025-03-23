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啟德七欖｜港隊名單揭盅　19歲港將紀遠恆首度入選形容「夢想成真」

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 34 分鐘前

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中國香港欖球總會今（23日）公布入選「Melrose 銀劍賽」的男子和女子組港隊名單。（朱永倫攝）

「2025年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」將於周五（28日）起一連三日首度移師啟德體育園舉行。首度代表香港出戰的19歲新力軍紀遠恆（James Kee）形容，能夠站在多年仰望的比賽舞台上作賽是「夢想成真」。

中國香港欖球總會今日（23日）公布入選「Melrose 銀劍賽」的男子和女子組各13人的港隊名單。其中入選男子隊的紀遠恆在香港出生，5歲開始在西貢魔鬼魚球隊受訓，16歲加入九龍橄欖球隊，現正就讀英國卡迪夫大學。他表示，過去三至四年一直受訓，期間因學業休息一年，兩周前回港與港隊合練，將全力以赴爭取佳績，希望憑穩定表現為球隊貢獻力量。

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男子隊主教練高勳（Jevon Groves）大讚紀遠恆速度快，防守表現出色，雖未算是完全成熟的球員，但潛力無限。他亦指，首次在啟德主場館5萬名觀眾面前比賽將是一場難忘的體驗，認為體育園的投入和現代化設施有助鞏固香港作為全球七人欖球重鎮的地位。對於場館在開幕初期出現的問題，他坦言不會擔心，指球隊的目標是專注比賽，爭取理想成績。

針對男子組陣容僅有2位華將李卡度及紀遠恆，高勳回應指球員選拔是以表現為依歸。今屆港隊13人陣容中，有10名球員持有香港護照，他們將代表港隊參加年底的全運會、亞運會及奧運資格賽。

女子隊方面，15人女子欖球代表隊隊長潘慧欣將首次出戰七欖賽。她曾在南非開普敦世界七欖挑戰者系列賽中奪冠，她坦言在啟德體育園全新場館比賽既緊張又興奮，認為場館設備比香港大球場更為先進，「希望喺啟德場館拎到冠軍」。她形容泰國和哈薩克均是「老對手」，期望將南非比賽經驗帶到今次七欖賽，爭取佳績。

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 港隊出戰名單
 男子組（共13人）女子組（共13人）
隊長蔡紀駿（James Christie）高香慧（Natasha Olson-Thorne）
陳穎
隊員李卡度歐陽倩怡
高凡迪爾（Michael Coverdale）寶克（Jamie Bourk）
丹馬克（Max Denmark）陳楚琪
靴貝特（Liam Herbert）莊嘉欣
虎拿當尼（Alessandro Nardoni）伊潔茜（Jessica Eden）
薩耶斯（Harry Sayers）霍山文（Shanna Forrest)
拜恩菲立斯（Bryn Phillips）何維銨
甘子奇（Jack Combes）林莎芘（Sabay Lynam）
艾維達拜奧（Matteo Avitabile）藍嘉敏
杜舒雲（Shiven Dukhande）潘慧欣
葛史活（Stewart Cox）韋諾蒔
紀遠恆（James Kee）

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