啟德七欖｜主場館旁擬增的士落客區　的士業界難料會否如往年帶旺生意升5成

▲ 七欖賽事將至，業界透露當局將在啟德主場館設新的士落客區。（梁偉榮攝）

啟德體育園過往測試活動，時有市民反映的士上落客區距離場館太遠，落車後要步行10多分鐘才到達主場館。的士業界透露，當局將在啟德主場館附近設新的士落客區，認為新安排方便，惟會否帶動生意仍是未知之數。

新科發展國際有限公司客務部經理吳港衛向本報指，業界上周曾與運輸署開會，商討七欖期間的交通安排，透露署方將在主場館附近、鄰近承豐道的旅遊巴停車位，增設新的士落客區，市民落車後，乘扶手電梯即可到達主場館。

以往生意增5成 今年難評估

運輸署回覆本報查詢指，正與啟德體育園和公共運輸服務營辦商，敲定配合七欖舉行的公共運輸服務及交通配套，詳情容後公布。

吳港衛指，七欖一向受市民和旅客歡迎，以往的士司機會特地到大球場附近接客，賽事期間生意比平日有4至5成增長。

今次賽事首度移師啟德主場館，吳形容是「好新鮮嘅嘗試」，但未能估算今年生意情況，他舉例指，未知旅客會如以往般選擇港島酒店，還是住在主場館旁的酒店，若選擇住在港島，前往啟德車程遠，生意會有較大幅增長；惟啟德主場館鄰近港鐵站，交通較大球場方便，加上未知當局會否額外提供穿梭巴士接載旅客到中環、尖沙咀等旺區，會否帶動生意仍是未知之數。



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