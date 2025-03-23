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內地交流團｜保良局羅傑承中學肇慶團8人染諾如病毒　衞生署：曾共進團餐或受感染

港聞

發布時間： 47 分鐘前

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青衣保良局羅傑承（一九八三）中學120名中五學生上周四（20日）參加肇慶交流團，21名師生陸續出現嘔吐及發燒等病徵。衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，初步未能排除個案經進食受污染食物而受到感染，其中18人曾在當地求醫，全部情況穩定並已出院，其中8人對諾如病毒呈陽性反應。

中心披露，該校135名師生於3月20日出發到肇慶進行三天的交流，當中20名學生及1名老師自3月21日上午約11時至翌日早上約8時的期間內，陸續出現與諾如病毒感染吻合的病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。其中18人曾在當地求醫，全部情況穩定並已出院，其中8人對諾如病毒呈陽性反應。

初步調查發現未有進食其他共同食物

中心初步調查結果顯示，所有21名受影響人士除團餐外，並未有進食其他共同食物，近日該學校亦沒有急性腸胃炎爆發個案。經分析個案的發病時間，中心初步未能排除個案經進食受污染食物而受到感染。中心已把相關的流行病學調查資料通報廣東省衞生當局，並獲悉內地已就個案展開調查。

多個旅遊熱點亦爆發急性腸胃炎

此外，衞生防護中心表示，除內地外，其他香港人的旅遊熱點近日亦出現急性腸胃炎爆發，包括日本有諾如病毒引起的大型食物中毒爆發個案、新加坡的腹瀉求診數字亦較去年同期為高，台灣的腹瀉疫情仍為近五年最高，化驗顯示大部分群組個案由諾如病毒引起。中心提醒，市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

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