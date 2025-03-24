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啟德七欖｜啟德園區唯一酒店　七欖期間房價最平3千較平日貴兩倍

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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啟德體育園內只有比鄰主場館的香港啟德帝盛酒店一間酒店，佔盡地利，本報統計七欖期間，該酒店房價最低為約3,000元一晚。業界料賽事期間，港九旺區酒店入住率達8至9成，有酒店集團指已較平日加價2成。

七欖期間　啟德帝盛最貴近2萬

七欖賽事預計吸引不少海外旅客來港，期間酒店住宿需求大增。本報上周三（19日）及昨日（23日）翻查多間酒店網站所見，對比非七欖比賽日，啟德帝盛酒店最便宜的房型「180 Sports Ground View Accessible Room」，一晚房價約998元，七欖3日的賽事日就升至3,072元一晚，最貴房價近2萬元；鄰近的九龍城區酒店房價同樣錄得升幅，例如富薈土瓜灣酒店房價亦上升200至400元一晚。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，多個旅遊旺區即銅鑼灣、灣仔、金鐘、油尖旺和啟德區一帶，入住率料達8至9成，因本月「香港盛匯超級三月」除了七欖外，亦有多項盛事活動串連，涵蓋商務、藝術和體育範疇，他形容為一個好的模式，而且相關活動「日期近」，有助吸引高消費旅客來港。

全港旅遊旺區　酒店入住率8成

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝透露，轄下的尖沙咀美麗華酒店及銅鑼灣問月酒店在今屆七欖舉行前一周，出租率均各自達到8成，跟去年同期比較相若。他對於賽事日的出租率有信心，預計最終出租率會超過97%，房價亦較本月其他日子增加15至20%。

陳宗彝亦指，七欖客群年輕、有活動力、國際化和消費能力高，喜歡比賽後繼續消費聊天，相信對球賽附近、例如尖沙咀諾士佛臺一帶酒吧生意有幫助。

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