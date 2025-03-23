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創科｜盧煜明指現為本港創科的黃金時期　集天時、地利、人和

港聞

發布時間： 13 分鐘前

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盧煜明。（資料圖片）

中文大學校長盧煜明今（23日）在電台節目中形容，現時是香港創科的黃金時期，政府的投入大增，提到自己28年前回港發展，當時獲得的研究基金，僅數十萬，其後「創新及科技基金」在1999年成立，他首次獲得百萬元資助，而2003年沙士爆發後，當局亦發現創科對傳染病有極大幫助，研究基金不斷增加；而現時InnoHK的項目就均能得到數以億元計的資助，強調對香港科研發展感樂觀。

他又認為，香港是個充滿機會的地方，集「天時、地利、人和」，鼓勵年輕人加入創科行列。

國家大力推展科技，科技是世界的主流，這是天時；地利香港是中國最國際化城市，我們的位置對外很近，與國內合作很容易，現在有大灣區；人和方面，香港有很多著名科學家，最頂尖2%的科學家，中大有400位，我們的排名也在上升。

出任中大校長兩個半月，盧煜明稱現時仍然在學習中，生活很充實，每日也過得很快。被問到2019年反修例期間，中大校園內曾發生嚴重衝突，相關烙印是否已消除及如何與學生建立互信。盧煜明就稱，現時是新的好開始，要再重新出發，稱上任前後都有很多時間及機會接觸學生，未來會繼續與學生交流，希望中大可再創高峰。

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