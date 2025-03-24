啟德七欖｜港九酒店夥的士車隊接送　推食住行5招吸七欖客

▲ 七欖比賽周五起於啟德體育園開打，酒店業紛從食、住、行角度吸引旅客入住。（朱永倫攝）

七欖比賽周五起於啟德體育園開打，酒店業紛從食、住、行角度吸引旅客入住。針對旅客對新場地「人生路不熟」，多間酒店將安排穿梭巴接送，甚至與電動的士車隊合作，預先視察落客點，另有酒店辦欖球節目主持見面會。

七人欖球賽將於周五（28日）起一連三日，在啟德主場館上演多場賽事，為啟德體育園開幕後主場館首個大型活動，為體育園落成啟用打響頭炮。七欖已在香港大球場舉行多年，將首度移師啟德新場地，惟本報統計鄰近的土瓜灣及紅磡區內，各只有數間酒店供旅客選擇，距離相對較遠的尖沙咀，以至對岸的港島也有不少酒店看準機會，吸引旅客入住。

▲ 七欖比賽周五起於啟德體育園開打，酒店業紛從食、住、行角度吸引旅客入住。（朱永倫攝）

送早餐啤酒餐飲優惠 住宿折扣

本報翻查坐落港島及九龍約10間酒店網頁，發現業界各自從食、住、行角度，以5招吸引七欖客。其中有南港島區酒店特意舉辦欖球主題活動，邀請知名欖球評述頻道「Kick Offs and Kick Ons」的主持在賽前舉辦見面會；而整體最常見的招數是送餐飲消費額、早餐或啤酒，多達8間酒店採用；另一常見招數為推出住宿折扣套票或優惠，例如房間免費升級、延遲退房，或安排住客使用貴賓室等。

因應比賽場地轉移，最少4間酒店自行安排穿梭巴接送住客前往場地，有酒店集團更與新推出的的士車隊合作。美麗華集團旗下兩間酒店分別位於尖沙咀和銅鑼灣，集團首席營運總裁陳宗彝透露，為方便旅客前往場地，首次安排了穿梭巴，亦與指定的士車隊合作，確保司機「識路」，並事前先視察確認啟德落客點。「落錯客行到腳都斷，唔係度度都停得」，又透露的士有指定停車點，「唔入開去既的士弄錯地方會無機會落客，兜圈出黎都散場。」

▲ 七欖比賽周五起於啟德體育園開打，酒店業紛從食、住、行角度吸引旅客入住。（資料圖片）

確保司機識路 預先視察落客點

陳指出，由於啟德區內酒店較少，又不一定住在啟德，相信不少旅客會選擇住在傳統遊客區，例如尖沙咀，並對今個七欖檔期生意感到樂觀。

至於七欖旅客的特點，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉觀察到，他們多選擇港島區的酒店，「多外地旅客住慣銅鑼灣」，由於香港交通方便，住在銅鑼灣同樣可在半小時往各區。

旅遊界立法會議員姚柏良就認為，許多觀眾之前都有入場支持七欖，習慣在大球場一帶的周邊商戶和活動，加上未必熟悉新場館，料多下塌在港島酒店。他補充，七欖客料帶動啟德體育園附近的酒店，但估計只有少數旅客會改住九龍區酒店。

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