吳文忻抗癌︱癌細胞變異擴散至尾龍骨　吳文忻病情好轉：實在太感恩！

【吳文忻 / 吳忻熹 / 香港小姐 / 乳癌】現年50歲的1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）在去年於個人社交平台透露3年前曾患乳癌，可是在去年復發並已到第三期，癌細胞已擴散至淋巴腺。吳文忻一直積極對抗癌魔，不向命運低頭。

可是在上周五（3月21日）晚上，吳文忻於IG表示，現時已由第三期變成第四期。

吳文忻抗癌︱吳文忻心肺積水留醫近半個月未能出院 靠視像與女兒見面：好掛住你們

▲ 吳文忻上周五發文透露癌病已到第四期。

吳文忻患癌︱有信心戰勝癌魔

當時吳文忻寫道：「變咗四仔㖭！冇錯！因為細胞變異咗，轉而咗去尾龍骨，所以變咗四期！所以之前喺醫院都立刻在尾龍骨做了5次電療！而左胸個腫瘤都大咗好多，大到也嚇親我自己，所以前兩星期出院也開始每星期要去化療，仲有，我呢兩星期也同時尋求一啲另類嘅治療，幫助治療癌症，提升免疫力和減低化療後副作用嘅方法去同步進行，估唔到效果相當好！」

同時，她保持一貫積極態度，表示：「唔緊要！四仔也可以好番的！不用怕！害怕便輸了！」網民紛紛留言為她送祝福打氣。

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吳文忻患癌︱感恩病況好轉

在今日（3月24日）凌晨，吳文忻再在個人社交平台上載一段短片，在片中的她在臥病在床，然後見用輪椅代步，再之後用拐杖輔助行路，不過一隻手按住腰，應是因為感到痛楚。同時吳文忻留言交代病況，幸她表示情況已有好轉，稱：

出院後真係擔心過幾時才可以正常咁行路，因為坐骨神經痛纏繞了我幾個月，入院後有幾日又不可以下床，沒有郁動加上肌肉不斷流失，仲要發現癌細胞去了尾龍骨，立刻在尾龍骨位置電療了5次，尾龍骨位置冤到坐又唔係企又唔係，只有躺平才舒服，出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！加上出院那天已開始第一次化療，化療後嗰幾天又攰但又瞓唔到覺（失眠是化療的副作用），而且第一次化療完嗰個星期，完全唔覺個腫瘤有任何反應，好像還在不斷長大和擴散，心諗，死嘞？！連化療都搞唔惦！ 但實在太感恩！出院後這兩星期，經朋友介紹下做了一些療程，令我的身體180度轉變，由行唔到企坐也不太好，到現在可以正常行路唔再淵（㾓）痛，由個腫瘤不停發炎變大擴散緊變到已停止擴散和缩小，在這兩星期內，有著極速地向好！感恩！

最後更稱：

#堅持 #信念 #集氣 #有你撐我便會 #阿nat去打仗 #抗癌日記 #乳癌 #世界#充滿愛 #朋友的愛 #幸運的我 #自主人生 #乳癌 #人生過山車#youarenotalone #四期癌症

網民分別留言，繼續為她打氣，同時吳文忻透露稍後會在社交平台分享近日做了甚麼可以令病情好轉。

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