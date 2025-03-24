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DSE2025｜DSE英文Oral試場傳屎味？　聲稱同場考生：有人瀨咗出嚟！【附試場遇突發事處理方法】

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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有自稱是考生的網民，在社交平台大爆應考中學文憑試英文口試時，觀塘試場內竟然傳出令人嘔心的「屎味」。

【DSE2025/中學文憑試/英文口試】2025年香港中學文憑試（DSE）已經開考，日前自稱是考生的網民，在社交平台發文大爆上周四（20日）應考英文口試時，觀塘試場內竟然傳出令人嘔心的「屎味」，亦有聲稱是同場考生的網民回應，「有人瀨咗出嚟，真係臭唔係講笑」。考評局表示，考生應考時若發現異常情況，可即時向試場主任提出。

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DSE 2025︱網民自認或hashtag朋友「瀨屎」

一名自稱於上周四在觀塘聖若瑟英文中學，應考DSE英文科口試的網民在社交平台Threads發文表示，「有人聞到陣屎？係咪有人緊張到流屎？」樓主事後將一名聲稱亦有到該試場應考的網民留言置頂，該留言中細述事件指，「絕對有人係二號考室嗰度瀨咗出嚟，我入到坐係裏面，即係有陣屎味飄咗過嚟，真係臭唔係講笑，我當下直接呆咗」。該留言續說，

如果唔係我班groupmate講得好，將我注意力分散，However 我都明白師兄可能真係好緊張真係忍唔到。

DSE 2025︱網民自認或hashtag朋友「瀨屎」

帖文引發不少網民幽默式留言，自認或hashtag朋友，指他們在試場「瀨屎」，「一個po釣咗成班人出嚟認瀨屎，好難聞唔到」、「對唔住大家係我嚇到瀨屎」、「我有幾位朋友考嘅時候兜不住屎」、「其實嗰個係我，唔好意思，咁多位」。

有自稱是考生的網民，在社交平台大爆應考中學文憑試英文口試時，觀塘試場內竟然傳出令人嘔心的「屎味」。

英文Oral傳屎味︱考評局：考生發現異常可向試場主任提出

事實上，每年公開試均出現不同的異常情況，考評局說明，考生在應考時，若發現有關試場環境或偏離既定考試程序的異常情況，可即時在試場內向試場主任或考務人員提出，並提交報告予考評局，最遲於考試日後7日透過考評局特定表格提出報告。

不過，下列情況考評局將不獲投訴考慮：

  • 一般試場的雜音：考生不應預期試場為一個絕對寧靜環境，考試期間或會聽到外來的汽車聲、學校活動、課堂鈴聲等雜聲；
  • 不合適的試場溫度：考生應參考准考證上，所註明有關試場有否空調設備，若試場設有空調應自備外套；
  • 不理想的試場環境：若考生發現其座位情況不理想，如燈光不足、噪音滋擾、有滴水情況等，應立即向監考員求助；
  • 考試時間不足；
  • 試場內沒設時鐘或未能看見試場內的時鐘；
  • 匿名投訴將不獲處理。

有自稱是考生的網民，在社交平台大爆應考中學文憑試英文口試時，觀塘試場內竟然傳出令人嘔心的「屎味」。（香港經濟日報資料圖片）

DSE 2025︱英文聆聽個別特殊情況　不獲投訴處理

考生在英文科聆聽考試時，如對試場內的接收情況不滿意，應立即要求前往特別室應考，

  • 若考生如遇到接收問題，但決定不前往特別室應考，考生將不獲任何補償；
  • 考生應考時懷疑受其他考生收音機或天線干擾，不獲投訴處理；
  • 考評局會就可能出現的接收問題仍出應變措施，或會考慮改變個別試場的廣播方式，考生就試場改變廣播方式的投訴不獲處理。

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