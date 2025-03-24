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鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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鄭東漢沒有直接否認鄭中基與余思敏離婚。

【鄭中基 / 鄭東漢 /何慶湘 / 余思敏】鄭中基（Ronald）在去年9月突然發文稱與合作10年的經理人何慶湘終止合作，指對方「工作及道德操守有問題」。之後，鄭中基將在太太余思敏（Sammie）陪同下，到美國參與戒酒療程。可是，同時卻有傳鄭中基背妻偷食何慶湘，甚至有傳何慶湘懷孕。

現在，鄭中基夫婦已回港。可是被爆夫婦已互相取消IG的關注，早前余思敏在社交網分享與子女齊慶祝生日的合照，也不見鄭中基身影，同時她寫祝自己生日快樂及表示：「Start a new chapter」，由此引起網民猜測似有所暗示，有傳二人在今年2月已開始辦離婚手續。

傳鄭中基余思敏婚變︱鄭中基夫婦IG互相unfollow　 傳2月已離婚余思敏生日留言藏玄機

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鄭中基余思敏離婚︱鄭東漢感無奈

鄭中基父親鄭東漢日前被傳媒問及兒子的近況時，他表示鄭中基繼續休息，情況不曾。但被問到鄭中基心情是否欠佳時，鄭東漢「耍太極」只透露兒子已工作了一段長日子，也是時候好好休息 。

當提到近日盛傳鄭中基與余思敏婚變，鄭東漢只「吓」了一聲，沒直接承認也沒有直接否認，只表示離婚與否都是鄭中基與余思敏二人的事，不由他作主。

被問到可有關心鄭中基時，鄭東漢回答當然有，並指希望就算離婚也不要影響其他人，特別是小朋友，更透露鄭中基屋企有不開心事，心情有點受影響。鄭東漢更直聽有聽過鄭中基與余思敏離婚的傳聞，坦白承認自己的心情也有些受影響，如果離婚屬實，作為父母也會感到不開心。

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