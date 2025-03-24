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吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療  出院後最新病情曝光

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【乳癌／吳文忻／化療／坐骨神經痛】50歲吳文忻Natalie（現名吳忻熹）去年乳癌第3期復發，而且癌細胞已擴散至淋巴腺，為了老公和一對女兒一直積極抗癌。早前她因為心臟及肺部積水入院半個月，抽取了約1公升的血水。她出院後上載短片憶述住院心路歷程，只見她插住鼻喉拍片令人心酸。

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吳文忻抗癌｜乳癌惡化至4期 拍片淚崩曝抗癌辛酸

吳文忻於上周六（22日）上載短片表示病情反覆，細胞出現變異並轉移至尾龍骨，乳癌已惡化至第4期。她續指，早前入院發現左胸腫瘤變大，形容「大到也嚇親我自己」，住院期間亦已完成5次化療抑制癌細胞。她在片中亦透露自己兩星期前出院後，除了化療亦有尋求另類治療，向大家報平安指病情有所改善，保持一貫積極正面的態度抗癌：

唔緊要！四仔也可以好返的！不用怕！害怕便輸了！

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吳文忻抗癌｜1症狀已持續幾個月 化療後難以坐立

吳文忻今晨（24日）在上載短片更新出院後最新病情，指自己幾個月前已經開始出現坐骨神經痛，直到早前入院才發現癌細胞已轉移，故立刻在尾龍骨位置做化療。她坦言住院期間一度擔心自己再也無法正常走路，因接受電療後她難以坐立，只能夠躺平在床上才能舒緩疼痛感。

尾龍骨位置冤到坐又唔係企又唔係，只有躺平才舒服，出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！

她亦透露，化療的副作用讓她失眠且非常疲憊，加上做完化療後未見起色，形容「完全唔覺個腫瘤有任何反應，好像還在不斷長大和擴散」。她直言當時一度非常徬徨和擔心，心想這次連化療都無法抑制病情，該如何是好。幸好在朋友介紹下，她同時採用其他療程，雙管齊下，終於迎來好消息：

由行唔到企坐也不太好，到現在可以正常行路唔再淵痛，由個腫瘤不停發炎變大擴散緊變到已停止擴散和缩小，在這兩星期內，有著極速地向好！感恩！

 

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