Van Cleef & Arpels大館舉行Spring is Blooming藝術裝置　大型打卡裝置＋風車工作坊【內附連結】

▲ Spring is Blooming展期至4月6日

今個星期是香港藝術圈的大日子，因為正是Art Basel（28-30/3）和Art Central（26-30/3）的舉行日期，有見及此，不少時裝和珠寶品牌都加入藝圈日程，當中有珠寶品牌Van Cleef & Arpels在大館舉行大型的Spring is Blooming藝術裝置。

這個名為型的Spring is Blooming的藝術裝置，由Van Cleef & Arpels自2020年開始已經緊密合作的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet一起攜手合作，把中環大館檢閲廣場搖身一變，化身為滿載喜悅的春日遊樂場。

▲ 法國藝術家Alexandre Benjamin Navet。

藝術家Navet擅長繪畫創作，他將標誌性的粉彩插畫色彩斑爛且富有動感化作於藝術裝置裏，藉此向大自然致敬，大家可穿梭於富詩意的花卉拱門、安坐於韆鞦上、甚至在涼亭中小休和於噴泉間嬉戲，感受春天的無限生機。

▲ Spring is Blooming展覽入口。

而為了呼應這企劃，舞蹈家兼及編舞家Nemo Flouret為大館特別編排 《900顆衛星》舞蹈表演，由Dance Reflections by Van Cleef & Arpels贊助，項目旨在把舞蹈藝術融入公共空間。此外，在展覽期間大會亦準備兒童風車製作工作坊（需預約），及定時免費派發意大利雪糕，大家可不要錯過這個既可以「打卡」，同時亦可以一家大細參與的活動。

Spring is Blooming展覽info

日期： 即日至6/4

地點： 香港中環荷李活道10號大館檢閲廣場

Spring is Blooming手工風車製作兒童工作坊

日期： 3月29日（星期六）、3月30日（星期日）、4月5日（星期六）、4月6日（星期日）

地點：檢閱廣場

▲ 展覽內的噴水池。

Dance Reflections 現場表演

Nemo Flouret 《900顆衛星》 詳情有待公佈

意大利雪糕派發

日期：3月29日（星期六）、3月30日（星期日）、4月5日（星期六）、4月6日（星期日）

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