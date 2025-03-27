危險玩法｜7歲女童跟TikTok挑戰出事　放玩具入微波爐爆炸致嚴重燒傷毀容

▲ 美國一名7歲女童模仿TikTok挑戰，將一款名為NeeDoh的凝膠玩具放進微波爐加熱，取出時玩具突然爆炸，滾燙的黏液噴灑其臉及胸口，造成嚴重燒傷。

【危險玩具】社交平台TikTok經常發起不同挑戰，近日一名美國7歲女童亦跟隨仿傚，將一款名為「NeeDoh」的凝膠玩具放進微波爐加熱，取出時玩具突然爆炸，滾燙的黏液噴灑其臉及胸口，造成嚴重燒傷，留下明顯燒傷疤痕。

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危險玩具｜將NeeDoh玩具放入微波爐加熱

據外國媒體《紐約郵報》（New York Post）報道，來自美國密蘇里州的7歲女童斯嘉麗（Scarlett Selby）在TikTok看到有關將NeeDoh玩具放入微波爐加熱的挑戰，於是忽發其想決定一試，在事發前一天將這款凝膠玩具放進冰箱冷藏，隔天取出硬如石頭的玩具，緊接將玩具放進微波爐加熱數秒，期望將NeeDoh變得更有彈性。

斯嘉麗的父親斯比（Josh Selby）回想當時情況說，當看到女兒從微波爐拿出玩具後，還特意確認玩具溫度有否過高，正感一切並無異常時，玩具竟在她面前爆炸，內裡滾燙的黏液瞬間噴淺至她的臉部及胸口，她即時發出慘痛的尖叫聲。斯比第一時間試圖幫助女兒清理，黏液緊黏在女兒的衣服及皮膚上難以清走，而且灼熱的黏液更黏住他的雙手並燙傷。

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危險玩具｜女童嚴重燒傷昏迷3天

斯嘉麗的雙親即時將女兒送往聖路易斯兒童醫院診治，主診醫生發現她的嘴部嚴重燒傷，恐影響呼吸，於是讓她接受麻醉，昏迷三天後才甦醒，住院一周期間只能靠鼻胃管進食。

她的母親阿曼達（Amanda Blankenship）表示，斯嘉麗的臉部及胸口留下一大片的燒傷疤痕，每次她洗澡時看著鏡子中的自己，不禁悲從中來啜泣。雖然家人每天為她塗抹藥膏，但疤痕成清晰可見。醫生建議，待她長大後，或須考慮是否進行皮膚移植手術。阿曼達感嘆道：「這些傷疤不只留在她的身上，更深深傷害她的心靈。」

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危險玩具｜父勸其他家長留意孩子行為

經歷這場驚心動魄的意外，斯比提醒其他家長應留意孩子的行為，特別是網絡上各式各樣的挑戰帶來的潛在危機。他直言，這種玩具內裡的黏液如膠水，加熱後變得極度危險，一旦高溫的黏液濺在身上，將難以去除，更會造成嚴重燒傷。」

危險玩具｜生產商有標示玩具不得加熱

NeeDoh是一種感官玩具方塊，玩法像壓力球，可以用手擠壓變形。玩具生產商Schylling Toys聲稱NeeDoh有助促進ADHD、強迫症和焦慮症患者的專注力，一般3歲以上兒童都適合玩，連BlackPink成員Rose都是NeeDoh的玩家。其實玩具生產商Schylling Toys已在官方網站明確標示，NeeDoh產品不得冷凍、加熱或置於微波爐中使用，以免發生意外。

而社交平台TikTok也表示，禁止發布任何涉及危險行為或可能危害健康的内容，然而仍有不少用戶為追求流量，模具各種高風險挑戰。

事實上，這並非首宗因模仿TikTok挑戰而受傷的案例，去年4月，亞利桑那州一名12歲男孩羅伯（Corey Roper）因在挑戰中點燃外用酒精，導致全身燒傷。

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